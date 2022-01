Artistul evoca in aceasta piesa disconfortul pe care l-a simtit foarte mult in timpul pauzei sale artistice – care a durat opt ani – si pe care continua sa-l simta, afirmand singuratatea, precum si gandurile sinucigase, care uneori l-au facut sa traiasca "un iad" asa cum subliniaza in refren.

Stromae a lansat noul single “L’enfer”. Dupa ce a facut marea revenire in lumea muzicii in octombrie 2021 prin titlul "Santé", cantaretul belgian revine in fața scenei muzicale cu "L'enfer", al doilea single de pe viitorul sau album "Multitude" anuntat pentru martie 2022. Pentru a promova aceasta nouă apariție, Stromae a fost invitat de Annei-Claire Coudray pe platourile de filmare ale revistei TF1 Journal de 20 heures din 9 ianuarie 2022 pentru a interpreta titlul exclusiv. Artistul evoca in aceasta piesa disconfortul pe care l-a simtit foarte mult in timpul pauzei sale artistice – care a durat opt ani – si pe care continua sa-l simta, afirmand singuratatea, precum si gandurile sinucigase, care uneori l-au facut sa traiasca "un iad" asa cum subliniaza in refren. Vizionare placuta Kudika

16 Ianuarie 2022 Echipa Kudika