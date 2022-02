Avanpremiera filmelor din 2022: Un an nou. Filme noi. Săptămânal pe Netflix

Ai nevoie de o idee pentru următoarea seară de film? Netflix îți sare în ajutor. Indiferent dacă ai chef să râzi, să plângi, să țipi sau să ovaționezi, avem câte o distribuție de excepție pentru orice dispoziție, cu noi filme săptămânal, pe parcursul întregului an.

comunicat de presa:

Pregătește-te pentru scene de acțiune care te țin cu sufletul la gură alături de Ryan Gosling și Chris Evans, care joacă în Omul cenușiu sau pentru o extraordinară aventură SF cu Halle Berry , care interpretează rolul principal în The Mothership. Întoarce-te la locul crimei cu Daniel Craig în filmul semnat de Rian Johnson și intitulat Knives Out 2 sau cu Millie Bobby Brown și Henry Cavill, vedetele din Enola Holmes 2. Bucură-te de surprize la pătrat cu Adam Sandler (Marea încercare și Spaceman) și Jamie Foxx (Tura de zi și They Cloned Tyrone) sau râzi în hohote cu comedienii Jonah Hill și Eddie Murphy (You People), Kevin Hart și Mark Wahlberg (Me Time) și urmărește o reuniune stop-cadru dintre Jordan Peele și Keegan-Michael Key (Wendell & Wild).

Dacă îți dorești filme pentru toată familia, simte-te din nou ca un copil alături de Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo și Zoe Saldaña în filmul Proiectul Adam. Pornește într-o călătorie fantastică vizionând filmul de animațieMonstrul mărilor, Țara Viselor cu Jason Momoa și The School for Good and Evil cu Charlize Theron și Kerry Washington. Cântă alături de Lashana Lynch și Emma Thompson în filmul Matilda, bazat pe romanul lui Roald Dahl.

Nu rata cele mai recente producții de la cineaștii tăi preferați Judd Apatow, Noah Baumbach, Scott Cooper, Edward Berger, Niki Caro, Guillermo Del Toro, Sally El Hosaini, Kim Farrant, Paul Feig, John Lee Hancock, Jean-Pierre Jeunet, Louis Leterrier, Tobias Lindholm, Richard Linklater, Tyler Perry, Anthony Russo, Joe Russo, Nora Twomey și George C. Wolfe. Sau vizionează debutul regizoral al cineaștilor Kenya Barris, JJ Perry, Dev Patel, Carrie Cracknell, Matthew Reilly și Millicent Shelton.

Așadar ia-ți niște pop-corn și bucură-te de o seară de film cu vedetele tale preferate Christian Bale, John Boyega, Jessica Chastain, Don Cheadle, Lily Collins, Emma Corrin, Colman Domingo, Adam Driver, Colin Firth, Greta Gerwig, Henry Golding, Dakota Johnson, Mila Kunis, Queen Latifah, Jennifer Lopez, Anthony Mackie, Carey Mulligan, Jack O’Connell, Regé-Jean Page, Teyonah Parris, Jesse Plemons, Florence Pugh, Noomi Rapace, Eddie Redmayne, Chris Rock, Jason Segel și Rebel Wilson .

Vizionează trailerul oficial Avanpremiera filmelor Netflix din 2022 mai jos

Vizionare placuta