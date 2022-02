ALEXANDER 23 REVINE CU PIESA EXCEPȚIONALĂ, ÎNSOȚITĂ ȘI DE VIDEOCLIP, 'HATE ME IF IT HELPS'

Prima piesă pe care Alexander a lansat-o după aproape un an de la ultimul său single, „Hate Me If It Helps” marchează începutul unei noi etape interesante din viața artistului din Chicago.

comunicat de presa: Cântărețul, compozitorul, producătorul, și instrumentistul nominalizat la premiile Grammy, Alexander 23, lansează single-ul „Hate Me If It Helps” — o nouă abordare palpitantă și interesantă a cântecului clasic care vorbește despre terminarea unei relații. Lansată via Interscope Records și însoțită de un videoclip puternic, piesa, care se deosebește prin riff-uri electrizante de chitară, vine la puțin timp în urma anunțului că Alexander îl va însoți pe John Mayer în turneul său, Sob Rock Tour 2022.



Prima piesă pe care Alexander a lansat-o după aproape un an de la ultimul său single, „Hate Me If It Helps” marchează începutul unei noi etape interesante din viața artistului din Chicago. Îndepărtându-se de muzica compusă și produsă în întregime de el din trecut, incluzând și mega hit-ul lui, “IDK You Yet,” o piesă lansată în 2020, care este foarte aproape de a primi discul de platină, Alexander a scris single-ul împreună cu Olivia Rodrigo, și l-a produs alături de Dan Nigro (Olivia Rodrigo, Carly Rae Jepsen, Conan Gray). Chiar dacă rezultatul este mai elaborat și mai îndrăzneț față de muzica pe care a lansat-o până în prezent, „Hate Me If It Helps” transmite emoția pură care a câștigat inimile fanilor lui Alexander în ultimii doi ani. De asemenea, Alexander a fost recent nominalizat la premiile Grammy pentru contribuția sa la producerea hit-ului internațional al Oliviei Rodrigo, „good 4 u”.

Alexander a declarat:„“Hate Me If It Helps” a prins contur în momentul în care m-am confruntat cu încheierea unei relații monumentale. Ajunsesem într-un punct în care am realizat că iubeam așa de mult acea persoană, că nu mi-a păsat de ce era nevoie pentru ca persoana respectivă să se simtă mai bine în urma despărțirii – deci dacă a da vina pe mine o ajută să se simtă mai bine, nu mă deranjează”.



Regizat de Charles Mehling, superbul videoclip al piesei „Hate Me If It Helps” debutează cu imaginea un peisaj dezolant, în care Alexander stă singur deasupra unui pian prăfuit. Din acel moment, clipul surprinde diverse peisaje, care reliefează mesajul piesei, precum străzi abandonate sau trenuri în mișcare.



Cunoscut pentru spectacolele lui live pline de energie, Alexander îl va însoți pe renumitul artist, John Mayer, în turneul său în America, Sob Rock Tour 2022. În plus, Alexander se pregătește de lansarea albumului său de debut, preconizat pentru lansare în primăvara acestui an.

Vizionare placuta