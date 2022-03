Pentru tot ce ai pierdut, ai câștigat altceva. Învața să apreciezi ceea ce ai astăzi. Viața nu trebuie să fie perfectă pentru a fi minunată.

Astăzi te provoc să înlocuiești gândurile și cuvintele negative cu alternative pozitive. Aruncă o privire la afirmațiile de mai jos, alege una sau mai multe care să ti se potrivească (poate că rezonezi cu ea, poate că se referă la necazurile tale prezente) și folosește-o ca pe o mantră, repetând-o de fiecare dată când simți că negativitatea se strecoară în mintea și în gândurile tale:

15 Afirmații pozitive care să te ajute să gândești pozitiv (chiar și în cele mai întunecate momente ale vieții)

1. Îmi folosesc luptele și frustrările de astăzi pentru mă motiva și nu pentru a mă enerva. Eu dețin controlul asupra modului în care privesc viața.

2. Doar pentru duc o luptă nu înseamnă că eșuez. Orice mare succes necesită o perioadă plină de provocări pentru a ajunge acolo unde trebuie să ajung.

3. Nu mă mai plâng de nimic. Sunt în proces de schimbare, ceea ce înseamnă că voi ajunge la un moment dat acolo unde îmi doresc să fiu. Important este să continui să merg pe drumul meu.

4. Nu mă mai îndoiesc de puterea Universului. Am încredere că lucrurile vor ieși așa cum vrea el să iasă și cum ar trebui să fie.

5. Uneori trebuie doar să mă uit înapoi la trecutul meu și să zâmbesc fiind mândră de tot ce am reușit până acum și cât de departe am ajuns.

6. Pentru tot ce am pierdut, am câștigat altceva. Învăț să apreciez ceea ce am astăzi. Viața nu trebuie să fie perfectă pentru a fi minunată.

7. Chiar dacă nu pot controla tot ce mi se întâmplă, îmi pot controla atitudinea față de ceea ce se întâmplă. Și prin asta ajung să controlez schimbarea în loc ca ea să mă controleze pe mine.

8. Uneori lucrurile trebuie să se schimbe pentru ca eu să mă pot schimba și să pot evolua. Uneori trebuie să fac greșeli pentru a învăța lecțiile potrivite în viață. Uneori trebuie să înving durerea pentru a putea să mă las din nou condusă de inimă.

9. Adevărata măsură a succesului meu este dată de momentele în care nu las ca eșecul să mă pună la pământ.

10. Uneori alegerile greșite mă pot duce în locurile potrivite.

11. Când nu mai pot schimba o situație nu îmi rămâne altceva decât să mă schimb eu.

12. A păși pe un drum nou este dificil, însă nu este mai dificil decât a rămâne într-o situație care nu se mai potrivește în puzzle-ul vieții mele sau, și mai rău, nu mai există.

13. Povestea vieții mele are foarte multe capitole. Un capitol dureros nu înseamnă că este sfârșitul. Așa că trebuie să învăț să renunț să îl mai citesc pe cel dificil și să dau pagina, începând unul nou nouț.

14. Îmi promit să îmi continui viața. Îmi promit să mă iert, să accept că totul s-a terminat și să merg mai departe pe drumul meu.

15. Am mai multă grijă cui îi dau frâiele vieții mele. Nu mai ascult cea mai puternică voce. Îmi ascult intuiția și atât. Eu știi cel mai bine de ce am nevoie în viață.

foto main Piyapong89, Shutterstock

