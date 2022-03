3 metode simple pentru procesarea emotiilor ingropate si vindecarea traumelor

“Orice sentiment de nesiguranta poate activa o trauma, fie ea o trauma mica sau una de intensitate mare”, sustine autoarea de bestseller si speaker-ul motivational Gabby Bernstein.

Desi gandul ca timpul vindeca orice rana ne ofera confort si siguranta, adevarul este undeva la mijloc. Timpul vindeca, atata timp cat si omul ajuta la vindecare, atata timp cat vindecarea implica terapie, meditatie, rugaciune sau orice alt tip de exercitiu. Nu putem astepta pur si simplu sa treaca orele, zilele, saptamanile sau anii si intr-un final sa ne declaram vindecati.

Pentru a trece peste un episod dureros, este nevoie sa fim prezenti si sa lucram in fiecare zi pentru a accepta ce s-a intamplat. Este nevoie sa plangem, sa tipam, sa rabufnim, sa ne eliberam si sa iertam. Daca alegem calea cea usoara, sa ascundem mizeria sub pres, la un moment dat mizeria va mirosi si o sa ne deranjeze. Asa si o emotie ingropata… ramane acolo pana cand se transforma in trauma si incepe sa doara mai rau ca niciodata.

Recomandarea inteleapta este ca persoana care trece printr-un moment dificil sa inceapa din timp sedintele de psihoterapie.

