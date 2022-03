7 Lucruri pe care să ți le spui în fiecare dimineață pentru restul anului 

Ce îți spui când ești doar tu cu tine contează mai mult decât crezi. Folosește cu grijă cuvintele pentru că acestea fie pot vindeca, fie pot pune la pământ un suflet sensibil.

Iată care sunt acele lucruri pe care trebuie să ți le spui în fiecare dimineață pentru restul acestui an:

1. Nu voi fi întotdeauna o prioritate pentru cei din jurul meu și de aceea trebuie să fiu o prioritate pentru mine. Promit să învăț să mă respect, să am grijă de mine, să mă fac fericită și să mă susțin necondiționat. Eu contez. Nu mai aștept ca alții să mă aleagă. Mă aleg eu pe mine... zi de zi, clipă de clipă.

2. Iubesc ceea ce fac până când pot spune că fac ceea ce iubesc. Iubesc drumul meu în viață, iubesc locul în care mă aflu acum. Iubesc oamenii cu care sunt. Trăiesc în prezent și mă bucur de fiecare clipă pe acest pământ.

3. Sunt mândră de mine. Sunt mândră de puterea pe care am descoperit-o în sufletul meu în ultima perioadă. Sunt mândră pentru cât de departe am reușit să ajung. Am trecut prin atât de multe și am crescut incredibil de mult. Sunt mândră pentru tot ce am reușit să fac până acum.

4. Nu sunt aceeași persoană care am fost în urmă cu un an. Nici aceeași persoană care am fost în urmă cu o lună. Nu sunt nici aceeași persoană care am fost în urmă cu o săptămână. Cresc, evoluez, mă transform și mă schimb. Experiențele nu se termină niciodată. Cu fiecare moment devin o versiune mai bună a mea.

5. Nu vreau să elimin din viața mea toate gândurile negative, toată durerea, toate problemele. Asta este imposibil. Scopul meu este să schimb modul în care privesc momentele grele și cum reacționez în fața situațiilor neplăcute. Promit să nu le las copleșită de ele, ci să învăț din ele, să le rezolv și să îmi continui drumul prin viață.

6. Fericirea este aici și acum. Nu o caut în viitor, ci încerc să o găsesc în acest moment. Fericirea începe cu mine, cu lucrurile mărunte care îmi aduc bucurie, cu acele clipe în care inima îmi zâmbește și sufletul îmi este liniștit.

7. Privesc în jurul meu și învăț să fiu recunoscătoare pentru tot ce am. Învăț să fiu recunoscătoare pentru sănătatea mea, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru casa mea. Nimic nu ține la nesfârșit.

Sfatul nostru:

Acceptă toate experiențele pe care Universul ți le oferă în acest an, învață din fiecare lecție, trăiește fiecare moment, fii deschisă la schimbare și vulnerabilă în realitatea vieții. Alege să fii blandă cu tine atunci când vremurile sunt grele și să practici recunoștința indiferent de ce se întâmplă.

Acceptă viața așa cum este și acceptă-te pe tine așa cum ești.

Nu te aștepta doar la fericire și surprize... pentru că viața nu este perfectă. Ea nu vine doar cu momente frumoase... vine cu de toate. Acceptă tot ce se întâmplă de fiecare dată și bucură-te de călătoria ta.

