Este ultimatumul o idee buna in relatia de cuplu?

Cred ca toti am dat, la un moment dat, un ultimatum partenerului. Poate ca nu in relatia prezenta, ci in cea care s-a terminat acum ceva timp. Sau o vom face. Dar este oare o idee buna sa facem asta?

Este ultimatumul o idee buna? Potrivit unor sondaje, ultimatumul a devenit unul dintre cele mai intalnite motive de despartire. Pe buna dreptate. O relatie in care ambii parteneri sunt fericiti nu ajunge niciodata in acest punct, in punctul in care celalalt are de facut o alegere sau de luat o decizie definitiva.

“Daca nu ma ceri in casatorie, ne despartim.”. “Daca nu ma prezinti parintilor, ne despartim.”. “Daca nu incetezi sa te mai joci atata pe calculator, ne despartim.”. “Daca nu ma ajuti la curatenie in casa, ne despartim”. Si motivele sunt foarte multe. Bineinteles, si un barbat poate ajunge in punctul in care isi forteaza partenera sa ia o decizie finala.

Cand am ajuns prima oara in cabinetul unui psiholog aveam 22 de ani. Eram implicata in prima relatie serioasa, care avea sa dureze 4 ani. Cu timpul, incepusem sa ii spun destul de des terapeutului ca m-am despartit de iubitul meu, dar pana ajungeam in cabinet, deja ne impacaseram.

