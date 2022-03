Ritualul de purificare de 5 minute pe care sa il incerci daca te afli intr-o situatie de codependenta

Codependenta apare in relatii, in special in familie, atunci cand o persoana sustine sau permite comportamente negative sau distructive precum dependenta, imaturitatea, iresponsabilitatea sau chiar lenea.

Printre cele mai importante caracteristici ale oamenilor codependenti se numara nevoia disperata de a fi acceptati, pentru a obtine un sentiment de identitate. Se poate manifesta prin obiceiul de a face lucruri in locul unei persoane, pe care aceasta le-ar putea face si singura. De asemenea, poate insemna si faptul ca nu descurajeaza obiceiurile distructive (precum consumul de alcool sau droguri, mancatul excesiv, dependenta de jocuri de noroc, de cumparaturi etc.), minimineaza comportamentul iresponsabil sau ascunde situatii sau lucruri care ar trebui rezolvate. Diferenta dintre a sustine o persoana si a fi codependent fata de o persoana Ne gandim adesea ca situatia codependentei este generata de iubire sau grija, dar de obicei are un rezultat complet opus. De exemplu, obiceiul unui parinte de a-i oferi si a-i permite unui copil cu probleme de greutate sa manance orice isi doreste porneste din dorinta parintelui de a-si face copilul fericit, desi rezultatul este extrem de nociv. Este important sa intelegem diferenta dintre codependenta si sustinere.

20 Martie 2022 Echipa Kudika