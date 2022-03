10 trasaturi ale barbatului care atrage femei puternice

Toate ne dorim un partener de viata cu valori similare. Sa fie visator ca noi, dar si puternic, sa fie independent financiar, dar sa isi faca si timp pentru relatie.

De aceea, o femeie frumoasa, puternica si independenta are toate sansele sa puna pe fuga un barbat care se simte amenintat. Cu toate astea, cativa mai curajosi nu au de gand sa renunte usor atunci cand femeia visurilor pare sa le fi iesit in cale. E acolo, in fata lor, si vor face tot posibilul sa o cucereasca. Cine este “nebunul” dispus sa investeasca timp, nervi si rabdare ca sa o cucereasca pe EA?!

Este varianta masculina a ei. Este puternic, independent, iar sex-appeal-ul vine odata cu aceste doua calitati importante. Ce inseamna un barbat puternic si independent? Hai sa vedem mai jos:

Are propriile obiective si visuri. Atunci cand lucrezi de luni pana vineri, cu greu gasesti timp si energie pentru activitati menite sa aduca satisfactie sufleteasca. In ciuda acestui aspect, un barbat puternic are totusi obiective si visuri de implinit. Ale lui, nu ale sefului, nu ale mamei si nici ale iubitei.

