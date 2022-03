Luna Nouă de pe 1 Aprilie ne conectează la energia vindecătoare a Universului. Avem 48 de ore la dispoziție să profităm de ea

Luna Nouă răsare în zodia Berbec pentru a ne arăta puterea incredibilă a Universului. Avem 48 de ore la dispoziție pentru a ne conecta la ea, a profita de a și a îi permite să ne ajute să ne transformăm visurile și dorințele în realitate. Aici și acum este viață noastră, iar în noi există puterea de a o trăi așa cum ne dorim.

Aprilie, a doua lună a primăverii, începe cum nu se poate mai bine: cu o Lună Nouă în zodia Berbec chiar în prima zi a lunii. În martie am fost în sezonul Peștilor, ceea ce ne-a făcut să simțim că un întreg capitol se încheie. Acest semn zodiacal ne-a adus dincolo de pragul fricilor noastre și ne-a ajutat să ne hrănim sufletele cu energia puternică a primăverii pentru a o lua de la capăt. Însă mulți nu am făcut asta, am rămas în continuare acolo, în acele capitole încă nencheiate.

Aprilie vine pentru a ne spune că trecutul a rămas în spate și că acum este timpul să eliberăm sentimentele și convingerile care încă ne țin acolo astfel încât să fim pe deplin vindecați și prezenți în viețile noastre.

foto artshock, Shutterstock

Luna Nouă răsare în zodia Berbec pentru a ne arăta puterea incredibilă a Universului. Avem 48 de ore la dispoziție pentru a ne conecta la ea, a profita de a și a îi permite să ne ajute să ne transformăm visurile și dorințele în realitate. Aici și acum este viață noastră, iar în noi există puterea de a o trăi așa cum ne dorim.

Luna Nouă de pe 1 Aprilie ne conectează la energia vindecătoare a Universului. Iată care este mantra de care fiecare zodie are nevoie în această perioadă:

Horoscop Berbec

Pacea divină, liniștea sufletească și armonia deplină mă înconjoară clipă de clipă. În inima mea există compasiune, în mintea mea există toleranță, în sufletul meu există dragoste pentru fiecare om de pe această planetă. Aleg să oferi iubire de fiecare dată când am ocazia.

Horoscop Taur

Sunt parte din Univers și mă mișc odată cu micsarile lui. Învăț să îmi trăiesc viața în momentul prezent. Învăț să fiu fericită cu ce am aici și acum. Învăț să mă eliberez de trecut și să nu mă mai sperii atât de tare cu privire la viitor.

Horoscop Gemeni

Mă eliberez de toată durerea din inima mea. Plantez acum în mintea mea gânduri de pace și în sufletul meu iubire necondiționată, recunoștință, bucurie și credință infinită. Sunt în pace. Sunt în siguranță.

Horoscop Rac

Învăț să lupt pentru ce îmi doresc. Învăț să cred cu adevărat în mine. Nu renunț atunci când apar obstacole și timpurile sunt dificile. Aleg să îmi învăț lecțiile, să văd partea plină a paharului și să merg mai departe pe acest drum incredibil pentru că aceasta este viața mea.

Horoscop Leu

O nouă lună, o nouă oportunitate de a da pagina și de a o lua de la capăt. Am tot ce îmi trebuie pentru a fi fericită. Am tot ce îmi trebuie pentru a rezolva provocările care mă așteaptă. Am tot ce îmi trebuie pentru a trăi așa cum îmi doresc.

Horoscop Fecioară

Sunt aici și asta este tot ce contează. Mă concentrez pe momentul prezent și las trecutul în urmă pentru că nu îmi mai servește la nimic. Nu mă mai învinovățesc pentru greșelile comise. Evoluez cu fiecare zi care trece și îmi învăț lecțiile. Am răbdare în acest proces divin.

Horoscop Balanță

Sunt acolo unde trebuie să fiu. Nu mai grăbesc timpul, nu mai alerg pe drumul pe care merg. Învăț să mă bucur de această călătorie și să trăiesc în prezent, cultivând recunoștință și iubire în sufletul meu.

Horoscop Scorpion

Îmbrățișez noile începuturi și trimit intențiile mele pozitive și gândurile mele pline de iubire către univers și către ceilalți. Ceea ce trimit se va întoarce înzecit către mine.

Horoscop Săgetător

Sunt pregătită pentru un nou început. Sunt pregătită să dau pagina. Sunt pregătită să accept schimbarea, să evoluez și să încep un nou capitol al vieții mele. Sunt pregătită pentru tot ce mă așteaptă.

Horoscop Capricorn

Este greu, dar nu este imposibil. Am încredere în mine că voi reuși. Am încredere în Univers că mă ajută să merg pe drumul cel bun. Am încredere în divinitate că mă susține și îmi dă puterea de a depăși aceste momente.

Horoscop Vărsător

Învăț să folosesc teama și frustrarea că elemente care mă motivează. Nu le mai ascund, nu le mai scot din viața mea - le accept și trăiesc cu ele astfel încât să mă ajute să devin mai puternică și să îmi ating scopurile.

Horoscop Pești

Sunt gata să mă eliberez de credințele vechi şi negative. Ele sunt doar gândurile care îmi stau în cale. Noile mele gânduri sunt constructive şi mă împlinesc.

foto main IgorZh, Shutterstock

Vizionare placuta