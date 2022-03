5 masti hidratante pentru par pe care le poti face acasa, din ingrediente naturale

Pe langa produsele de ingrijire pe care le folosesti zi de zi pentru a-ti mentine parul sanatos si stralucitor, mastile facute in casa, din ingrediente naturale, iti ofera un plus de hidratare, mai ales daca ai parul uscat si degradat.

Printre cele mai eficiente ingrediente pe care le poti folosi se numara uleiul de cocos, avocado sau miere.

Au efect mastile naturale pentru par? „Mastile pe care le faci in casa pot fi eficiente, desi nu sunt la fel de elegante precum produsele folosite in salon”, declara medicul dermatolog Stefani Kappel pentru self.com. Specialista spune ca unele ingrediente adaugate in mastile pentru par pot imbunatati textura si sanatatea parului, fara sa coste la fel de mult ca produsele cumparate din magazin.

Ce ingrediente poti include in mastile pentru par? Exista o formula ideala pentru mastile facute in casa. Specialistii recomanda sa incepi cu o baza, precum iaurt, avocado – care este bogat in biotina – banane sau maioneza. Apoi poti adauga un umectant, asa cum este mierea, pentru a oferi hidratare parului.

