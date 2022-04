Shawn Mendes a lansat piesa “When You’re Gone”. Melodia este scrisă de Shawn, Jonah Shy și Scott Harris, fiind produsă de Mendes și Shy.

comunicat de presa: Alături de cântec, Shawn a lansat și videoclipul pentru noua piesă, care a fost regizat de Jay Martin (It’ll Be Okay, Mercy, Stitches), fiind filmat în Toronto și Austin în mai multe zile si surprinzând înregistrarea reală, repetițiile și prima interpretare live a cântecului la SXSW.

În 2020, Shawn a lansat al patrulea album studio, “Wonder”, care a debutat în mai multe țări pe primul loc. În 2019, artistul a fost nominalizat la Grammy la categoria Best Pop Duo/Group Performance pentru piesa „Senorita” în colaborare cu Camila Cabello. În plus, acesta mai are si alte nominalizări precum Song of the Year for pentru “In My Blood” și Best Pop Vocal Album.

Shawn Mendes a fost primul artist care a reușit să aibă 2 piese pe primul și al doilea loc in Top 40 Chart. Cea mai recenta piesa a artistului, „It’ll Be okay”, lansată in decembrie 2021, a acumulat deja peste 245 milioane de ascultari.

Artistul a strâns peste 62 miliarde de stream-uri și 10 miliarde de vizualizări, având mai multe piese certificate cu discul de platină si fiind prezent de mai multe ori in lista Forbes „30 under 30”, „25 under 25” de la Spotify sau „Time 100 Most Influential” de la TIME.

Vizionare placuta