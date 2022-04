Cele mai puternice pietre si cristale cu efecte vindecatoare

Lumea cristalelor si a pietrelor pretioase este o lume magica, de poveste. Odata ce pasesti in ea si devii personaj principal, vindecarea si-a inceput deja procesul.

Exista mai multe pietre pretioase cu puternice efecte vindecatoare si de curatare energetica. Mai mult, cristalele ajuta in procesul de redobandire a iubirii de sine. Fie ca le purtam sub forma de accesorii, fie ca ne decoram casa cu acestea, cristalele ne fac viata mai usoara si mai frumoasa. Pune-le in locuri unde sa le poti vedea usor si conecteaza-te cu acestea ori de cate ori vrei sa aduci in viata ta mai multa iubire, liniste si bunastare.

Cuartul, turmalina neagra, selenitul si lepidolitul sunt doar cateva dintre pietrele cu puteri nebanuite. Opteaza pentru ele in functie de necesitate!

Descopera puterea cuartului

Cuart roz. Daca esti intr-un proces de redobandire a iubirii de sine, atunci cuartul roz este piatra pe care trebuie sa o ai. “Cuartul roz raspandeste iubirea pura, neconditionata. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta