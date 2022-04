Sarah lanseaza single-ul 'Fiori'

Trecuta deja prin filtrul concursurilor de voce destinate copiilor, unde a câștigat nenumarate trofee, Sarah își anunță acum intenția de a cuceri inimile ascultătorilor cu primul ei single intitulat ”Fiori”.

comunicat de presa: “Astăzi este o zi foarte emţionantă pentru mine, încă nu realizez ce se întâmplă, iar piesa << Fiori>> este începutul carierei . Îmi pot aduce aminte cu drag de primele dăți când am pășit emoționată în studiourile Quna Music auzind piesa în boxe, gândindu-mă că va fi prezentată lumii prin mine. Este un vis devenit realitate! Este cea mai mare realizare a mea de până acum, și abia aștept restul!” a spus Sarah despre primul ei single.



”FIORI” este compusă de Alexandra Dinu și este produsă în studiourile Quna Music de Robi Velisar. Piesa beneficiază și de videoclip, care a fost filmat în Onești și a fost produs de Călătorie Magică, regizor Parjol Marian (MaSaO).



Sarah Munteanu împlinește 14 ani în toamna acestui an, este din Onești și a început să cânte de la vârsta de 7 ani, atunci când părinții au observat că are înlinații spre muzică și au însris-o la școala de canto My Music Art sub îndrumarea profesoarei Irina Pashalov, unde activează și în prezent.

