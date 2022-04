7 calitati magnetice ale femeilor cu comportament evitant – le regasesti la tine?

Despre persoanele cu comportament evitant se spune ca sunt persoane inhibate social, care considera ca nu se potrivesc in aceasta lume si carora le este teama ca o sa fie criticate si respinse.

Personalitatea evitanta se manifesta prin timiditate, izolare si frica de a cunoaste oameni noi si a se aventura in situatii noi. Dar asta se intampla in adolescenta. Odata ajunse la maturitate si implicate in relatii sentimentale, se pare ca tot raul se indreapta spre bine.

Prin urmare, sa vedem ce surprize placute ascund aceste persoane misterioase:

Respecta libertatea partenerului

Ei stiu cel mai bine cat de importanta este libertatea. Desi umbla vorba ca femeile nu sunt cele mai intelegatoare cand vine vorba de libertatea dupa care partenerul lor tanjeste, o femeie cu comportament evitant nu intra in discutie. La fel, nici barbatul cu un comportament evitant. Si asta pentru ca ei tanjesc dupa libertate si nu le place atunci cand cei cu care au o relatie incearca sa ii domine.

