LVX MACHINA lansează 'Hello Holla'

După single-uri precum „Rai” și „Insomniac”, cu videoclipuri care au câștigat numeroase premii la festivaluri de film din întreaga lume, LVX MACHINA „salută" publicul cu cel de-al treilea single al duo-ului: „Hello Holla”.

comunicat de presa: Compus de către Chris Corvin (Cristian Balint) și Yvat (Octavian Uta), „Hello Holla” te atrage într-o poveste muzicală nonconformistă ce prezintă nu doar o viziune diferită asupra lumii, ci și un sound complex fresh alternative cu elemente electronice și cu un mesaj învelit în auto-ironie și umor negru. Single-ul este însoțit de un videoclip One-Shot, regizat de Cristian Balint, ce ne poartă în culisele unui party urban, în care fiecare se distrează în felul său. „Ca și în precedentele două clipuri, ideea de trip vizual se păstrează, privitorul fiind atras într-o poveste în care niciodată nu știi ce urmează să se întâmple”, povestește Yvat.

„Am decis să facem un clip pentru «Hello Holla» după ce am văzut reacția publicului din cântările live. Challenge-ul cel mai mare a fost să facem video-ul «one-shot». Am filmat cu un DoP de mare talent și viitor, Vlad Lăpădătescu, a fost nevoie de foarte multă răbdare, fiind vorba de multe «piese în mișcare», însă în cele din urmă a ieșit exact ceea ce ne doream. Este un clip mai «cuminte» decât precedentele dar, tehnic vorbind, a fost cel mai dificil de executat. Credem că am reușit să surprindem mood-ul și flow-ul piesei iar ăsta e lucrul cel mai important”, adaugă băieții de la LVX MACHINA.

După un an de experimente pe sound și imagine sub denumirea Corivat, Yvat și Chris Corvin au trecut la numele LVX MACHINA. Yvat s-a făcut remarcat încă din 2000 ca sound designer pentru unele dintre cele mai prestigioase bănci de sunet din lume. Primul album al său, „Concert for Violin" a fost lansat alături de label-ul englez Experimental Seafood Recordings și a atras atenția BBC Radio 3, dar și a publicului de peste hotare. Dincolo de munca de studio, Yvat este un artist de live performance cu experiența a sute de concerte în cadrul festivalurilor internaționale.

Chris Corvin este actor, regizor, DJ și music producer, iar din 2012 își împarte timpul între New York și București. A lucrat cu Francis Ford Coppolla și a apărut în celebrul serial „The Blacklist”, a regizat clipurile pentru LVX MACHINA, iar ca DJ a mixat în numeroase cluburi din Manhattan și Brooklyn.

Vizionare placuta