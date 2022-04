Reteta vegana de primavara: Cartofi la cuptor cu crema de leurda

Leurda este noul ingredient cool al primaverii – un trend sanatos, pe care esti libera sa il imbratisezi!

Leurda este o planta inrudita cu usturoiul, ceapa si arpagicul, numita si „usturoi salbatic”. Aceasta creste in multe locuri, chiar si in padurile de langa orase, putand fi culeasa in martie si aprilie si folosita intr-o multime de retete fresh, de primavara.

Frunzele de leurda au o aroma delicata de usturoi, iar beneficiile lor pentru sanatate sunt imense. „Usturoiul ursului” este considerat o planta medicinala – contine vitaminele A si C, saruri minerale, magneziu, fier, fosfor si carotenoizi, toate fiind elemente importante pentru un corp sanatos si lipsit de infectii sau inflamatie.

Acestea fiind spuse, ce poate fi mai potrivit pentru primavara decat un pranz pe baza de cartofi noi si crema de leurda delicioasa, plina de vitamine si minerale?

