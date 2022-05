Testul controversat de iubire care duce la despartirea cuplurilor

Un chestionar denumit Testul iubirii analizeaza modul in care oamenii iubesc, analizand compatibilitatea dintre limbajele lor de iubire. Insa in unele cazuri acest test poate avea efecte adverse.

In privinta relatiilor, de regula se vorbeste mai mult despre stiluri de atasament si despre cum le pot influenta acestea pe cei doi parteneri. Dar in ultimul timp cuplurile incearca sa caute mai mult pentru a afla cum este „limbajul dragostei” lor, in incercarea de a se intelege mai bine. Insa pentru unele perechi acest test poate avea efecte adverse, ducand chiar la despartire, noteaza Marie Claire.

Dr. Gary Chapman, autorul bestsellerului „The 5 Love Languages” („Cele 5 limbaje ale iubirii”), publicat in anii ’90, a creat un chestionar online, cunoscut sub denumirea de Testul iubirii.

Ce ne face sa fim romantici? Testul analizeaza modul in care oamenii iubesc si le place sa fie iubiti, autorul explicand ca limbajele dragostei evolueaza de la gesturile amabile si primirea de daruri, la petrecerea timpului impreuna, cuvinte placute si atingere fizica.

foto main pixabay

