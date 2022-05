5 obiceiuri simple care iti vor imbunatati viata sexuala

Sexul nu ar trebui sa mai fie un subiect tabu. Se vorbeste despre el peste tot (carti, filme, emisiuni, podcasturi) si, bineinteles, face parte din viata noastra.

Cu toate acestea, sunt persoane care intampina probleme si le este teama sa vorbeasca cu cineva in ideea gasirii unor solutii.

Si pentru ca stresul, lipsa timpului si locul de munca ne impiedica de multe ori sa savuram din plin placerile vietii, cele 5 obiceiuri care iti pot imbunatati viata sexuala ar trebui luate foarte in serios.

Tine munca departe de dormitor. Si tu ai facut asta la un moment dat, o data sau de mai multe ori. Te asezi in pat cu laptopul si mai raspunzi la cateva email-uri in interes de munca ori scrollezi Instagramul de pe telefon, uitand pur si simplu ca exista viata si dupa munca. Mai mult de atat, pe langa faptul ca uiti parca de atributiile tale de femeie, te uiti pe tine si uiti de partener, obiceiul de a munci peste program, de acasa, te va impiedica mai devreme sau mai tarziu sa te lasi dusa de val atunci cand esti in pat cu partenerul.

