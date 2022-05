33 de regrete pe care sigur nu iti vei dori sa le ai la finalul vietii 

Care sunt acele regrete pe care nu iti vei dori sa le ai la finalul vietii:

Timpul trece mult prea repede. Fa ceea ce vrei si ce simti fara sa te mai gandesti ca spun sau fac oamenii din jurul tau. Viata ta este aici si acum, traieste-o cum stii mai bine astfel incat la finalul ei sa privesti inapoi si sa zambesti la amintirile incredibile pe care ti le-ai facut.

Sunt sigura ca la finalul vietii tale nu iti vei dori sa ai regrete inutile. Nu iti vei dori sa fi facut lucrurile altfel. Indiferent de varsta pe care o ai sau de locul in care te afli in viata in acest moment, cred ca vei rezona cu gandurile mele de aici - sunt lucruri pe care nu iti vei dori sa le regreti in viitor.

1. Nu ai petrecut suficient timp alaturi de oamenii dragi sufletului tau.

2. Nu ai facut oamenii dragi tie sa zambeasca mai des.

3. Nu ai spus ce iti doreai cu adevarat sa spui.

4. Te-ai comparat mereu cu alti oameni.

5. Ti-ai ignorat intuitia pentru prea mult timp.

6. Nu ai luptat pentru ceea ce iti doreai cu adevarat.

7. Ti-ai lasat visuri importante sa moara de teama de a nu gresi.

8. I-ai lasat pe alti oameni sa preia fraiele vietii tale.

9. Ai pierdut prea mult timp degeaba, facand lucruri inutile.

10. Ai adunat mai multe scuze decat poti numara.

11. Ai asteptat, ai asteptat si iar ai asteptat momentul potrivit.

12. Nu ai avut incredere in tine.

13. Ai lasat ca alti oameni sa iti rezolve problemele.

14. Nu ai spus ceea ce sufletul tau simtea cu adevarat.

15. Nu ti-ai asumat suficiente riscuri si ai ales, mai degraba, sa ramai in zona de confort, pierzand oportunitati frumoase.

16. Te-ai multumit cu mai putin decat meritai, de fapt.

17. Nu ai fost recunoscatoare pentru momentele in care ai fost cu adevarat fericita.

18. Ai pus fericirea ta pe ultimul loc.

19. Ai permis grabei sa iti modeleze deciziile si actiunile.

20. Ai renuntat mult prea usor.

21. Ai permis oamenilor sa te raneasca.

22. Nu i-ai ajutat pe altii atunci cand puteai sa o faci.

23. Ai renuntat la oamenii buni pentru a ii ajuta pe cei gresiti.

24. Nu ai fost mandra de tine si nu te-ai felicitat pentru visurile implinite si nici pentru luptele castigate.

25. Nu ai fost mai atenta la sanatatea ta.

26. Ani intregi ai cautat fericirea in afara ta... cand ea era ascunsa in sufletul tau.

27. Ai lasat ca prea multe planuri sa iti rapeasca fericirea din viata prezenta.

28. Ti-ai impus limite... nenumarate si nu ai mai trait cu adevarat.

29. Ai permis negativitatii sa iti umbreasca prezentul frumos.

30. Nu ti-ai recunoscut greselile.

31. Nu ti-ai asumat responsabilitatea pentru schimbarile pe care trebuia sa le faci in viata.

32. Ai cautat validare de la alti oameni.

33. Ai incercat sa impresionezi oamenii gresiti.

