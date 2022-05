5 mituri despre stilul tau de atasament care te impiedica sa traiesti fericita

Stilul de atasament reprezinta felul in care creierul nostru a invatat sa raspunda la mediu in primii ani de viata. De asemenea, acesta influenteaza modul in care interactionam cu toate persoanele din viata noastra, de la parteneri, la copii, de la colegi de birou, la prieteni.

Iata 5 mituri despre stilul de atasament care te limiteaza: 1. Stilul tau de atasament este acelasi in toate relatiile. Stilurile de atasament, chiar daca se contureaza la o varsta extrem de frageda, nu sunt batute in cuie pentru intreaga viata. Acestea se pot schimba de la o relatie la alta. De exemplu, daca tu esti evitanta, iar potentialul tau iubit de care te-ai indragostit este anxios, nu inseamna ca relatia este sortita esecului. Lucrurile pot functiona, in functie de triggerele si de nevoile fiecaruia dintre voi. 2. Poti avea relatii sanatoase doar cu oamenii cu stil de atasament sigur. Ai cunoscut pe cineva si, la scurt timp, ti-ai dat seama ca are un stil de atasament anxios sau evitant. Automat, ai tras concluzia ca relatia va deveni complicata si ca nu are cum sa se formeze o legatura sanatoasa intre voi. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro foto main pixabay Vizionare placuta Kudika

11 Mai 2022 Echipa Kudika