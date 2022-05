Ce se ascunde in spatele nevoii de a fi draguta cu toata lumea. Explicatiile psihoterapeutului

People pleaser-ul este acea persoana pe care toti cei din jur o considera generoasa, buna, amabila si mereu disponibila pentru a oferi ajutor.

Despre ce inseamna a fi people pleaser, cum se manifesta, ce se ascunde in spatele acestei nevoi si cum ne “vindecam”, am stat de vorba cu psihoterapeutul Diana Lupu.

“A fi people pleaser este o strategie. Nu este un defect de care sa fii nevoit sa scapi, dar, intr-adevar, poate deveni deranjant cu timpul. Asa cum spuneam, fiind o strategie care se aplica, asta nu inseamna ca acea persoana este gresita sau este rea. Ea a aparut intr-o perioada a vietii (de cele mai multe ori, in perioada timpurie – copilarie), in care nici mintea noastra, nici corpul nostru nu erau echipate sa gestioneze anumite lucruri. O persoana care ajunge sa pastreze si sa aplice aceasta strategie in viata de adult, cel mai probabil a avut parinti indisponibili emotionali. Adica, in etapele de ingrijire emotionala si fizica, a simtit ca trebuie sa faca ceva pentru a castiga atentia parintilor. Mesajul indirect pentru un people pleaser este – “daca nu ma fac util, voi fi respins”.

foto main pixabay

