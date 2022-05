Legea vibratiei - totul in lume e conectat: Universul te ajuta sa evoluezi constant

Se intampla sa simti uneori ca o persoana, o fiinta sau chiar un lucru rezoneaza din plin cu tine? Ei bine, se pare ca acest sentiment de “vibratie” dezvaluie foarte multe lucruri interesante.

Intr-o postare pe site-ul Scientific American, intitulata „The Hippies Were Right: It’s All About Vibrations, Man!/Cei care gandesc diferit au avut dreptate: totul tine de vibratie, omule!”, avocatul si filozoful Tam Hunt explica o noua teorie a constiintei pe care a dezvoltat-o impreuna cu colegul sau, psihologul Jonathan Schooler, la Universitatea din California, Santa Barbara.

Filosoful, fizicianul si biologul Hunt si profesorul in neurologie, Schooler au lucrat impreuna la o ampla lucrare menita sa raspunda la una dintre cele mai interesante intrebari din lume: “Ce procese fizice stau la baza experientei mentale, care leaga mintea si materia, si creeaza sentimentul de sine?” Cu alte cuvinte, ce legi naturale guverneaza perceptia noastra despre existenta?

Hunt si Schooler spun ca fiecare obiect fizic si fiinta vibreaza. Cu cu vibratiile lor se sincronizeaza mai bine, cu atat conexiunea noastra cu lumea din jurul nostru este mai complexa si constiinta noastra evolueaza mai bine.

