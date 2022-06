La invitatia Destine Holidays am petrecut 8 zile in regiunea Antalya, Turcia, unde am vizitat cele mai frumoase hoteluri din zona si m-am bucurat de toate serviciile pe care acestea le ofera.

La sfarsitul lunii mai agentia de turism Destine Holidays m-a invitat intr-o calatorie prin Antalya, unde mi-a promis sa am parte de cele mai frumoase amintiri, cele mai distractive nopti si cele mai bune mancaruri. Perioada aleasa a fost excelenta pentru ca daca mergi mai devreme (la inceput de mai) este putin racoare, iar daca mergi la inceputul lui iunie prinzi deja vara lor incredibil de fierbinte.

Destine Holidays este o agentie de turism care a luat nastere in anul 2018 si ofera zilnic idei de vacante si sejururi pentru toate gusturile si toate bugetele. Oamenii din companie spun ca sunt "brokeri de vacante". Ce inseamna asta? Ei bine, daca intri pe site-ul lor, vei gasi raspunsul: poti face comparatie intre ofertele de calatorie oferite de cei mai importanti tour-operatori (nu doar din Romania, ci si din alte tari) si astfel poti alege care este cea mai buna varianta pentru tine in functie de ceea ce iti doresti de la vacanta pe care vrei sa o ai.

Care sunt cele mai frumoase hoteluri din Antalya? Va dau in continuare mai multe detalii:

Calista Luxury Resort Hotel

Vrei sa te simti ca in Paradis? Atunci mergi in Calista.

Situat in Belek, Antalya, Calista Luxury este unul dintre cele mai luxoase hoteluri din zona (da, numele il da de gol). Insa nu luxul a fost cel care m-a facut sa il includ in acest top, ci modul in care oamenii de aici au inclus arhitectura incredibila in natura. Arhitectii care au gandit proiectul au facut tot posibilul pentru ca frumusetea uluitoare a naturii sa nu aiba de suferit. Asadar, cladirile au fost construite printre palmieri si copaci verzi si inalti.

Oriunde te uiti te simti imbratisata de acest loc si conectata la tot ce are mai frumos Universul.

VONRESORT Golden Coast & Aqua

VONRESORT are tot ce vrei de la un resort de vacanta: este la un minut distanta pe jos de plaja, are bungalouri si o scena pentru spectacole fix pe apa si o zona de tobogane amenajata special pentru copii. Daca ai ajuns la acest hotel ti-ai dori sa nu ti se mai termine vacanta.

De mancare nici nu mai zic. Este incredibil de buna.

Belek Beach Resort Hotel

Vrei sa te ridici din pat, sa deschizi usa terasei si sa sari direct in piscina? La Belek Beach poti face asta. Aici am avut parte de cea mai frumoasa camera cu o priveliste minunata: detalii minimaliste in stil mediteranean, pat rotund si un balcon cu piscina privata.

Spice Hotel & SPA

In cazul in care iti doresti sa simti ca esti in Turcia si sa stai intr-un hotel inspirat de traditiile acestei tari, atunci mergi la Spice Hotel & SPA pentru ca toate detaliile de aici te lasa fara cuvinte: coloane aurite, candelabre uriase si stralucitoare si canapele in nuante puternice in care te scufunzi.

La SPA gasesti pachete de tratamente de la A la Z - tot ce iti doresti pentru ca tu sa lasi toate problemele in spate, sa te relaxezi, sa te zen-uiesti, iar atunci cand pleci de acolo sa te simti alt om.

Vizionare placuta