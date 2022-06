Cum echilibram energia feminina cu cea masculina

Energia feminina are ca atribut principal iubirea – grija pentru ceilalti, iar energia masculina are ca atribut principal puterea (morala).

Femeia se lasa condusa de inima, simte emotii puternice, isi asculta intuitia, creeaza si se lasa purtata de valurile vietii. Barbatul este stalpul, isi ascunde bine emotiile si rar face ceva neplanificat, stie exact in ce directie se indreapta si ofera ajutor fara sa stea prea mult pe ganduri. Sunt doua energii ce par atat de diferite si, totusi, se completeaza de minune.

Asa ca, din cand in cand este important sa ne conectam la energia noastra masculina si sa o imbinam cu cea feminina. Sa iti pastrezi blandetea, sa fii feminina si eleganta, sa te lasi ghidata de inima si in acelasi timp sa actionezi in interes propriu, sa iei initiativa si sa fii sigura pe deciziile tale. Nu iti fie teama ca partenerul tau sau un alt barbat ar putea sa se simta intimidati de atitudinea ta puternica. E adevarat ca barbatii se cam sperie de femeile puternice, care par sa nu aiba nevoie de ajutorul cuiva si care stiu exact ce isi doresc si ce au de facut, dar… ar fi pierderea lor, nu?

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta