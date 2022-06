Pe 14 iunie avem Super Luna Plina in Sagetator. Sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte 

Super Luna Plina de pe 14 iunie poate schimba vieti. Iata care este sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte:

Ziua de 14 iunie este una magica in Univers deoarece vine cu o energie incredibila - pe cerul plin de stele va rasari o luna mai mare, mai puternica si mai stralucitoare decat toate din acest an. Aceasta este prima luna plina a verii 2022... si nu este o luna oarecare, ci o Super Luna.



In aceasta perioada astrele ne sfatuiesc sa ne asiguram ca suntem conectati la intuitia noastra astfel incat sa ne putem baza pe ea cu incredere deplina, mentinand in acelasi timp o conexiune solida cu realitatea. Toate schimbarile din Cosmos ne ajuta sa facem schimbari importante in urmatoarele zile. Ne eliberam de tot ce este vechi pentru a face loc noului.

Super Luna Plina de pe 14 iunie poate schimba vieti. Iata care este sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte:

Horoscop Berbec

Invata sa te pui pe primul loc. A venit momentul sa ai mai multa grija de tine si sa te alegi pe tine inainte de a ii alege pe altii. Nu poti oferi nimic celor la care tii daca sufletul iti este gol. Asadar, incearca sa iti oferi timpul necesar pentru a te vindeca si a readuce linistea si pacea in viata ta.

Horoscop Taur

Invata sa traiesti in prezent. Nu te mai mustra pentru ce s-a intamplat in trecut pentru ca nu mai poti schimba absolut nimic. De asemenea, nu ai nicio certitudine cu privire la ce se va intampla maine. Asadar traieste pentru aici si acum pentru ca in acest moment se intampla viata ta.

Horoscop Gemeni

Indrazneste sa crezi in tine si sa lupti pentru ceea ce vrei. Nu astepta sa apara momentul potrivit... pentru ca acesta nu exista. Tu trebuie sa il creezi. Asuma-ti riscuri si mergi mai departe cu planurile tale.

Horoscop Rac

Detaseaza-te de tot ce nu iti mai prieste. Fa ordine in viata ta si invata sa te bucuri de acest nou capitol pentru care are potential incredibil de a fi cu adevarat special. Fii recunoscatoare pentru ceea ce traiesti aici si acum.

Horoscop Leu

Nu te teme sa spui lucrurilor pe nume. Nu te teme sa fii tu insati. Vorbeste despre ceea ce simti, exprima-ti starile, sentimentele si emotiile - doar asa vei reusi sa creezi conexiuni sincere si mature cu oamenii dragi. Mai mult, poti fi un exemplu pentru cei din jurul tau.

Horoscop Fecioara

Invata sa dai pagina si sa iti continui viata. Invata sa te bucuri de lucrurile marunte care se intampla in acest moment pentru ca ele sunt cele care fac diferenta. Apreciaza ceea ce traiesti, esti o norocoasa.

Horoscop Balanta

Crede in iubire, nu te da batuta si nu iti inchide inima. Nu te teme sa simti emotii si stari, sa fii vulnerabila, sa iti pui sufletul pe tava si sa ai incredere in oameni. Acesta este un nou capitol al vietii tale si poate fi unul cu adevarat minunat.

Horoscop Scorpion

Invata sa iti bucuri sufletul cu lucruri marunte. In aceasta perioada concentreaza-te mai mult pe activitatile relaxante, care te ajuta sa uiti de probleme si iti incarca inima cu bucurie si fericire. Linistea din jur te poate ajuta sa iei decizii importante pentru viitor.

Horoscop Sagetator

Nu-ti pierde speranta. Crede in tine si continua sa lupti pentru ceea ce iti doresti cu adevarat. Invata-ti lectiile si nu te da niciodata batuta. Tu singura decizi viitorul vietii tale, sa nu uiti niciodata asta.

Horoscop Capricorn

Nu te schimba pentru nimic in lume. In aceasta perioada nu permite nimanui sa iti spuna cine sau cum trebuie sa fii. Continua sa crezi in tine si sa fii asa cum esti tu in realitate... pentru ca esti de-a dreptul minunata.

Horoscop Varsator

Fa-ti timp si pentru ce te face fericita. Esti foarte prinsa cu toate taskurile profesionale incat nu mai reusesti sa faci nimic din lucrurile care iti fac placere. Universul iti spune sa inveti sa iti planifici altfel timpul astfel incat sa readuci fericirea in viata ta.

Horoscop Pesti

Sa nu te dai niciodata batuta. Aceasta este o perioada putin mai dificila, insa trebuie sa crezi in tine. Nu te da batuta, din contra - ridica-te de la pamant, invata-ti lectiile si mergi mai departe. Esti mai puternica decat crezi.

foto main tugol, Shutterstock

Vizionare placuta