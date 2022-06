7 comportamente inconstiente care iti distrug sansa la fericire

Fiecare generatie are un fel de monocultura, un model de guvernare sau un sistem de credinte pe care oamenii le accepta, in mod inconstient, drept adevar.

Obiectivitatea necesara pentru a vedea efectele monoculturii actuale este foarte greu de mentinut (odata ce s-a acceptat atat de profund o idee ca adevar), dar este cruciala.

O mare parte din framantarile noastre interioare sunt pur si simplu rezultatul unei vieti cu care nu suntem de acord in mod inerent, deoarece am acceptat o naratiune interioara despre normal si ideal fara macar sa ne dam seama.

Fundamentele oricarei monoculturi tind sa-ti impuna cum sa traiesti o viata mai buna si pentru ce merita cel mai mult sa traiesti (natiune, religie, sine etc.) si exista o serie de moduri in care actualul nostru sistem ne face sa ne taiem singuri craca de sub picioare in timp ce incercam sa evoluam. Pur si simplu, exista cateva elemente fundamentale ale fericirii, luarii deciziilor, urmaririi instinctului si gasirii pacii pe care parca nu le intelegem.

