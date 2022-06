Ai cunoscut un tip grozav. Felicitari! Cu greu iti mai poti stapani acum entuziasmul, pentru ca, din punctul tau de vedere, voi doi formati cel mai adorabil cuplu din lume.

Ati depasit perioada de tachinari, ati intrat in cursa cea mare, iar tu vezi deja linia de sosire (voi doi in fata altarului, jurandu-va iubire vesnica). Mai mult, consideri ca el nu are cum sa nu te iubeasca si faci totul pentru a-i demonstra ca esti perfecta in rolul de iubita.

Stop! Fa o pauza! Este momentul sa te asiguri ca nu o sa strici inceputul acestei frumoase povesti de dragoste. Ce pare perfect acum, poate disparea intr-o clipa daca transmiti mesajul gresit.

Iti prezentam 6 moduri prin care pui pe fuga un barbat:

1. Spui tuturor, inclusiv lui, ca formati un cuplu. V-ati intalnit de doua ori si deja ti-ai anuntat familia si pe toti prietenii ca formati un cuplu. Si pe el il “bati la cap” cu ideea asta si cu planurile pe termen lung. Ei bine, afla ca niciunui barbat nu ii place sa fie tarat intr-o relatie inainte de a se simti sigur ca femeia cu care se intalneste este cu adevarat ce isi doreste.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta