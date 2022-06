Acolo unde cântă racii și După ce am găsit fericirea - două cărți-fenomen de citit înainte de lansarea ecranizărilor

Adevărate fenomene editoriale, bestselleruri cu zeci de milioane de exemplare vândute în toată lumea, Acolo unde cântă racii de Delia Owens (Pandora M) și După ce am găsit fericirea de Anna Todd (Editura Trei) sunt romanele care stau la baza unora dintre cele mai așteptate filme ale verii.

comunicat de presa: Cele două ecranizări vor rula în cinematografele din România în luna august a acestui an: Acolo unde cântă racii va avea premiera pe 19 august, iar După ce am găsit fericirea va rula pe marile ecrane din 26 august 2022.

Dacă o lungă perioadă au existat „rivalități” între romane și ecranizările lor și dezbateri pe tema „Care este mai bun, filmul sau cartea?”, anul acesta situația se anunță radical diferită, deoarece filmele sunt considerate ambasadori care pledează în favoarea lecturii, iar scriitorii se implică fără rezerve în transpunerea poveștilor pe marele ecran.

Taylor Swift a compus cântecul Carolina înainte de a fi turnat filmul Acolo unde cântă racii

Cu 11 premii Grammy în palmares, cântăreața americană Taylor Swift este și o mare amatoare de lectură. Acolo unde cântă racii este una dintre cărțile sale preferate, care a captivat-o în momentul când a descoperit-o, în 2018. Iar după ce a aflat că Reese Witherspoon o va ecraniza, a știut clar că își dorește să fie parte a acestui film. „Acolo unde cântă racii este o carte care pur și simplu m-a absorbit când am citit-o, acum câțiva ani. Și, imediat ce am auzit că este în lucru un film în care joacă incredibila Daisy Edgar-Jones și este produs de sclipitoarea Reese Witherspoon, am știut că vreau să fiu parte din el pe zona muzicală” a scris Taylor Swift pe contul său de Instagram. „Am compus singură cântecul Carolina și l-am rugat pe prietenul meu Aaron Dessner să fie producător. Am vrut să creez ceva obsedant și eteric, care să se potrivească aceastei povești hipnotice”, a adăugat cântăreața.

Acolo unde cântă racii, fenomenul care a cucerit peste 12 milioane de cititori

Thrillerul prezintă povestea lui Kya Clark, o tânără care a crescută singură în mlaștinile din Carolina de Nord. Considerată o sălbăticiune, Kya, numită și Fata Mlaștinii, este respinsă și desconsiderată de localnicii din Barkley Cove. Însă când doi tineri din oraș, Tate Walker și Chase Andrews se lasă atrași de frumusețea sălbatică a fetei, Kya se simte tentată de perspectiva unei vieți noi, fără măcar să se gândească la ce-ar putea să-i aducă viitorul.

După ce am găsit fericirea, un film despre latura mai puțin frumoasă a romantismului

Tradusă în peste 30 de limbi și citită online de mai mult de 1 miliard și jumătate de persoane, Anna Todd, autoarea seriei After, este un fenomen literar în sine. Personajele centrale ale seriei sale, Tessa și Hardin, au fost văzute ca o replică modernă a lui Darcy și Elisabeth, din clasicul Mândrie și prejudecată.

După ce am găsit fericirea este cel de-al patrulea volum din seria After și constituie sursa inspirației și pentru cea de-a patra ecranizare așteptată să ajungă în cinematografe în luna august. „Fiecare are propriii săi demoni”, spune Tessa în trailerul filmului. „Îi înfrunți și, chiar când crezi că ai câștigat, se dovedește că nu erau demonii tăi...”

Regizat de Castille Landon, filmul îi are în rolurile principale pe tinerii actori Hero Fiennes Tiffin și Josephine Langford. După ce am găsit fericirea aduce mai multă tensiune în relația dintre Tessa și Hardin. Regizoarea Castille Landon a precizat că modul realist în care este analizată iubirea a determinat-o să se alăture producției acestei serii. „Intenția mea a fost să arăt că relațiile romantice nu sunt chiar întotdeauna frumoase”, a scris ea pe Twitter.

Când se părea că relația lor va merge mai departe fără probleme, Tessa înțelege că trecutul lui Hardin este singurul care le poate sabota viitorul. Ce faci când cel mai mare inamic al iubirii tale este ascuns în părțile tenebroase ale sufletului celui pe care-l iubești? Determinată să lupte pentru relația ei, Tessa are totuși o îndoială: există victorie într-o astfel de bătălie sau ceea ce trebuie să jertfească pentru a câștiga este chiar identitatea ei?

