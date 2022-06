Edward Sanda lansează 'Vacanță în inima ta'

„Vacanță în inima ta” este numele single-ului pe care Edward Sanda l-a pregătit vara aceasta, o poveste muzicală ce surprinde iubirea pură și sinceră.

comunicat de presa: „Cleopatra este cea care m-a inspirat foarte mult când am scris textul și cred că momentul lansării se potrivește perfect cu această perioadă caldă în care toată lumea își dorește și visează să plece în vacanță. Și cum dragostea și muzica se completează cel mai bine împreună, am decis să abordez puțin diferit acest subiect. Întotdeauna am asociat ideea de «vacanță în inima ta» cu iubirea. Cred și sper că o să se regăsească toată lumea în această piesă", povestește Edward Sanda.

Compusă de către artist alături de Mădălin Roșioru, „Vacanță în inima ta” prezintă prin muzică și versuri iubirea ce se naște între doi oameni și cum aceasta crește cu fiecare minut petrecut împreună, cu fiecare privire, dar și cu fiecare „te iubesc” spus. „Interesant că atunci când te văd/Ca un copil zâmbesc/Când te cuprind în suflet e prăpăd/ Visul perfect nu vreau să mă trezesc” sunt versurile prin care Edward Sanda cântă despre ce simte un îndrăgostit atunci când dă frâu liber sentimentelor și alege să trăiască fiecare moment alături de cel drag. Clipul îi prezintă pe Edward alături de Cleopatra Stratan așa cum sunt: îndrăgostiți, fericiți și dornici să își trăiască cât mai frumos povestea.

Edward Sanda a debutat cu piesa și clipul „Doar pe a ta”, un featuring cu Ioana Ignat, ce a cucerit topurile de specialitate. Au urmat piese precum „Haine scumpe”, „Nicio zi fără tine”, „În palma ta” (alături de Ioana Ignat), „Vintage” (un featuring cu Lidia Buble), care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și „În Tandem” alături de Arando Marquez. De-a lungul timpului, Edward a colaborat cu artiști precum AMNA, Lidia Buble, iar alături de Cleopatra Stratan a lansat „Dragoste, vă rog”, o piesă îndemn pentru toți cei care iubesc, dar lasă orgoliile să le conducă mintea și inimile frânte.

