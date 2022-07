Ce se intampla intr-o casnicie atunci cand apare un copil

Pare totul atat de frumos – aproape perfect – atunci cand iti imaginezi viitorul cu un copil sau doi, crescand sub acelasi acoperis cu tine. Sunteti o familie fericita, va iubiti, mergeti in vacante si planuiti sa vedeti lumea intreaga impreuna, serile de duminica sunt dedicate “filmului in familie”, sambata gatiti toti si cate si mai cate ale scenarii de poveste. Realitatea, insa, nu este chiar asa cum se prezinta in imaginatie. Cel putin nu in primii ani.

Primul an dupa nasterea lui Lilah a fost unul plin de provocari si obstacole pentru Ben si Taylor. Intrasera intr-o noua etapa a vietii, una total necunoscuta, asa ca au fost nevoiti sa invete de la zero cum sa isi intre in rolul de parinti. Cea mai mare provocare a vizat casnicia lor, cand cei doi au facut trecerea de la viata de cuplu la cea complexa de familie. “Venirea pe lume a unui copil schimba totul in viața ta, inclusiv relatia”, spune Taylor, director de relatii publice in San Francisco. “Tu si partenerul tau intrati in modul de supravietuire, incercati sa functionati fara odihna si cu nervii intinsi la maximum. Nu mai aveti timp nici macar sa va ganditi cum sa va hraniti relatia de cuplu, deoarece fanteziile voastre sunt legate de somn, nicidecum de sex.” LIPSA SOMNULUI PUNE IN PERICOL RELATIA Dupa cum stie deja orice parinte, stresul si oboseala cauzata de lipsa somnului, dincolo de schimbarea majora, pot pune in pericol casatoria. Pentru Dave si sotia sa, Julie, oboseala a inceput sa apara cand fiul lor a incetat sa mai doarma toata noaptea, undeva intre 6 si 8 luni. Pentru rezolvarea problemei, au fost nevoiti sa apeleze la „sleep-training”. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro foto main pixabay Vizionare placuta Kudika

