Ciara face echipă cu Coast Contra pentru 'Jump'

După ce și-a pregătit fanii cu sosirea noului single și a stârnit entuziasmul până la punctul de fierbere, artistul, cântăreața, compozitoarea, antreprenoarea câștigător al premiului GRAMMY®, Ciara își dezvăluie noul ei single și videoclipul pentru „JUMP” [feat. Coasta Contra].

comunicat de presa: Acesta marchează oficial debutul ei pentru colaborarea cu Republic Records, parte a Universal Music Group.

„JUMP” stabilește ritmul pentru următorul capitol al Ciarei. Producția frenetică subliniază versurile ei încrezătoare și captivante. Aceasta reface R&B-ul ei clasic, pregătit pentru ringul de dans, cu energie și spirit.

Susținând o tradiție de spectacole vizuale, ea servește un eveniment cinematografic potrivit acestui imn. Regizat de Dave Meyers [Kendrick Lamar, Ariana Grande], clipul se mișcă cu viteza luminii. Ciara nu numai că dansează în vârful unui metrou în mișcare, dar conduce și o succesiune de rutine foarte coregrafiate. Se mândrește, de asemenea, cu nu mai puțin de 14 schimbări de ținută.

Înainte de lansare, Billboard, Variety și altele au celebrat anunțurile incitante ale Ciarei despre muzică nouă, în timp ce HYPEBAE a inclus deja „JUMP” drept „imn de vară”.

Cel mai important, pregătește scena pentru primul ei album în patru ani și pentru cel de-al optulea LP, în curând.

De-a lungul carierei sale incredibile de până acum, Ciara a devenit unul dintre cei mai influenți și importanți artiști ai secolului 21. Dincolo de miliarde de stream-uri, ea a câștigat zeci de certificări multiplatină, platină și aur în întreaga lume și a livrat imnuri atemporale precum „One Step, Two Step” [feat. Missy Elliott], „Goodies”, „Body Party”, „I Bet”, „Level Up” și multe altele. Dincolo de aparițiile în film și televiziune, ea joacă în The Color Purple anul viitor. Între timp, eforturile ei antreprenoriale includ totul de la compania ei de producție Why Not You Productions, precum și The House of LR&C, casa de modă pe care a lansat-o împreună cu soțul ei, Russell Wilson, în 2020. Ca să nu mai vorbim, ea face parte din consiliul Fundației Why Not You și, de asemenea, a fost co-autor al cărții ilustrate pentru copii, bestseller din New York Times, "Why Not You?". Cu toate acestea, ea este pe cale să înceapă cel mai mare, îndrăzneț și mai strălucitor capitol al său de până acum, cu debutul ei în 2022 alaturi de Republic Records.

