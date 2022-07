Tine cont de ele, sunt foarte eficiente.

Viata este adesea o serie de suisuri si coborasuri, asa ca pana si in cele mai frumoase relatii exista un torent de emotii ce curg prin ele sub forma de conflicte, de certuri, de situatii dificile. Daca si tu te-ai aflat in momente tensionate si nu ai stiut cum sa pui capat unui conflict cu partenerul de cuplu ci, din contra, te-ai lasat dusa de val si de tot ce ai simtit in acel moment si l-ai transformat intr-o cearta dureroasa, atunci arunca o privire la cateva dintre trucurile recomandate de catre psihologi. Acestea te pot ajuta ca pe viitor sa remediezi situatia.

Psihologii dezvaluie 3 trucuri eficiente pentru a iti controla furia atunci cand esti nervoasa pe partenerul de cuplu:

Primul truc: Cere sa intrerupi discutia - astfel evitati sa aveti un razboi de cuvinte dureroase din care puteti iesi amandoi raniti

Cuvintele dor... cu totii stim acest lucru. Iar, in momentele cu adevarat tensionate, majoritatea oamenilor ajung sa se lase purtati de valul de emotii negative, de dorinta de a avea dreptate si de a se simti superiori incat folosesc cuvinte grele care ranesc.

Ce ne recomanda psihologii: cel mai bun lucru de facut atunci cand simti ca incepe un conflict cu persoana iubita este sa ii ceri politicos sa intrerupeti discutia si sa o continuati cu o alta ocazie - atunci cand amandoi veti fi calmi si linistit. Pentru ca, desi furia se poate risipi dupa un timp, cuvintele de ura sau abuzurile verbale pe care vi le-ati provocat nu pot fi luate inapoi si va pot distruge relatia.

Al doilea truc: Nu lua decizii bruste

In continuare, trebuie sa te indepartezi din situatia in care te afli astfel incat atat tu cat si partenerul de cuplu sa fiti bine. Incearca sa iti indrepti atentia asupra unor lucruri frumoase, care sa te ajute sa te linistesti.

De asemenea, este foarte important sa nu iei decizii bruste - acestea sunt, de cele mai multe ori, decizii pe care in scurt timp le vei regreta. Motivul? Au fost luate la nervi.

Al treilea truc: Rontaie ceva si incearca sa dormi

Odata ce te-ai indepartat de situatie, incearca sa mananci ceva. Uneori, sentimentele noastre devin coplesitoare atunci cand corpul nostru nu este hranit corespunzator si nu este odihnit. Majoritatea problemelor pot parea putin mai simple dupa putina mancare si un somn scurt.

