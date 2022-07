5 secrete pe care femeile mature le stiu despre iubire (si pe care, probabil, nu le stiau la 20 de ani)

Poate ca motivele pentru care unii barbatii prefera femeile mature sunt mai profunde decat ne-am gandit pana acum.

Dar experienta si maturitatea sunt pe primele locuri. Barbatilor le place o femeie care are maturitatea necesara pentru a nu face scene de gelozie, pentru a avea incredere in ei si in relatie, dar si pentru a constientiza ca nu are nevoie de un partener pentru a fi fericita. Cat despre experienta… aceasta este buna in toate.

Shannon Colleary (50), autoarea a cinci carti si scenarista filmului “To The Stars”, a discutat despre acest subiect, dezvaluind 5 secrete pe care femeile mai in varsta le stiu despre iubire (si pe care, probabil, tinerele inca nu le-au aflat). Si care, bineinteles, ii determina pe barbati sa le prefere:

CORPUL NU RAMANE ACELASI PENTRU TOTDEAUNA, ASA CA TREBUIE SA IL IUBESTI LA ORICE VARSTA. Fiind o femeie matura, am incetat sa-mi mai vad corpul ca pe un obiect care trebuie slefuit pana la perfectiune. Astazi, imi vad corpul ca fiind prietenul meu credincios in aceasta calatorie provocatoare prin viata. Nu-l mai vad ca pe ceva garantat, ci il pretuiesc si incerc sa ascult ce imi spune.

foto main pixabay

