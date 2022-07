De ce are nevoie fiecare semn zodiacal în săptămâna 18-24 iulie

Horoscop săptămânal 18-24 iulie. De ce ai nevoie în această săptămână în funcție de zodia în care te-ai născut.

Cum va fi această săptămână pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână a lunii iulie.

Horoscop Berbec

Ai nevoie sa inveti sa ai rabdare

Lucrurile nu se intampla atunci cand iti doresti tu sa se intample, ci atunci cand sufletul tau este pregatit pentru ele. Asadar, fa un pas in spate si permite-i Universului sa te pregateasca pentru ceea ce urmeaza sa vina in viata ta. Ai rabdare, totul este acolo unde trebuie sa fie.

Horoscop Taur

Ai nevoie sa asculti ce iti spune inima

In aceasta saptamana astrele iti spun ca ar fi bine sa fii mai atenta la ceea ce simti; invata sa nu te mai lasi condusa de ce spun oamenii din jurul tau si sa iti pui sentimentele si emotiile pe primul plan. Alege cu sufletul si vei ajunge acolo unde trebuie sa fii.

Horoscop Gemeni

Ai nevoie sa iti dai seama ce iti doresti

Nu mai alerga in stanga si in dreapta dupa lucruri de care nu ai nevoie; nu mai incerca sa privesti in vietile altor oameni si sa copiezi ce fac acestia. A venit momentul sa faci un pas in spate si sa iti dai seama cine esti si ce iti doresti cu adevarat de la prezentul si viitorul tau.

Horoscop Rac

Ai nevoie sa fii curajoasa

Lucrurile se intampla destul de repede pentru tine; esti intr-o continua schimbare si nu stii cat mai poti face fata. Insa nu trebuie sa te dai batuta, acest capitol este despre dezvoltare si lectii importante care te vor ajuta mult in viitor. Ai incredere in planul Universului pentru tine.

Horoscop Leu

Ai nevoie ca oamenii din jurul tau sa aiba rabdare cu tine

Esti destul de agitata in aceasta perioada deoarece multe lucruri sunt asa cum nu ar trebui sa fie. Ai nevoie de sustinerea si de intelegerea oamenilor din jurul tau. Vrei ca acestia sa iti fie aproape si sa te incurajeze pe acest drum complicat pe care esti.

Horoscop Fecioara

Ai nevoie sa fii sincera cu tine

Toate schimbarile din ultima perioada te-au transformat incredibil de mult. A venit momentul sa fii sincera cu tine si sa faci un update si prezentului tau. Nu te-ai schimbat doar tu, ci si viziunea ta asupra vietii. Visurile tale sunt diferite. Fa-ti timp pentru a intelege incotro vrei sa mergi de acum inainte.

Horoscop Balanta

Ai nevoie sa spui ce ai pe suflet

Invata sa fii sincera cu oamenii din jurul tau pentru ca doar asa vei construi relatii mature si frumoase. Vorbeste cu inima si spune tot ce simti cu adevarat. Nu uita ca nimeni nu poate citi ganduri.

Horoscop Scorpion

Ai nevoie sa faci lucrurile care iti plac

A venit momentul sa iti indrepti atentia asupra ta, a pasiunilor tale, a visurilor tale. Nu mai fugi dupa lucrurile de care nu ai nevoie, ci incearca sa iti faci timp pentru ceea ce conteaza cu adevarat pentru tine.

Horoscop Sagetator

Ai nevoie sa ai grija de tine

Pune-te pe primul loc si nu mai permite nimanui sa se joace cu inima ta si cu sentimentele tale. Nu mai oferi nimanui puterea de a iti schimba viata. Alege ceea ce simti ca este mai bine pentru tine si traieste asa cum vrei sa traiesti.

Horoscop Capricorn

Ai nevoie de iubire

In aceasta saptamana trebuie sa te ocupi de cateva situatii neasteptate; te confrunti cu obstacole si probleme pe care inca nu stii cum sa le gestionezi. De aceea ai nevoie de sustinere si de iubire din partea oamenilor dragi.

Horoscop Varsator

Ai nevoie sa nu te dai batuta

Esti putin obosita din cauza tuturor schimbarilor neasteptate care ti-au dat peste cap planurile. Chiar si asa, te-ai descurcat de minune. Esti acolo unde trebuie sa fii; continua sa mergi pe acest drum si sa iti demonstrezi cat esti de puternica.

Horoscop Pesti

Ai nevoie sa lupti pentru ceea ce iti doresti

A venit momentul sa crezi in tine, sa iti aduni puterile si sa iti demonstrezi cat de puternica esti. Lupta pentru ceea ce iti doresti, nu renunta pana cand nu vei ajunge acolo unde iti doresti.

foto main: Anna Ismagilova, Shutterstock

Vizionare placuta