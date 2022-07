Alexis și Ryan lansează „Inima”, o piesă aparte despre iubire și puterea de a lupta pentru cel iubit, indiferent de moment sau obstacol.

comunicat de presa:

Cu beat-uri pop dance și versuri catchy pe care ai vrea să le fredonezi de la prima ascultare, piesa este compusă de către Marian Stavar alături de Andrei Horjea, Alexandru Gelu Stoian Claudiu și Ramon Pal.

„«Inima» este un cântec special făcut cu energie pozitivă și oameni speciali, cum de altfel este tot proiectul gândit. Colaborarea cu Alexis a început de ceva ani, dar acum am simțit că este momentul să plecăm la acest drum. Linia melodică și versurile au fost compuse de către Alexis după ce a auzit refrenul piesei. Așa a luat naștere «Inima». God blessed and enjoy the music”, povestește Ryan.

Ryan (Marian Stavar) a făcut parte din trupa Non Stop alături de care a lansat hitul „Jimmy Jimmy” dar și primul album, „În urma ta”. Au urmat alte 3 albume în care s-au regăsit piese precum „În urma ta”, „Ești fata care-mi place”, „Vreau să pleci” și „Te iubesc”. În 2014 a înființat trupa „Băieții”, alături de Alexis.

Vizionare placuta