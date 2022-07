Cum sa fii productiva pe bune: 3 sfaturi pe care nu le-ai primit niciodata

Simti ca ai stagnat in ultima vreme si ti-ai dori sa fii mai eficienta, la birou si nu numai?

Cu totii trecem, din cand in cand, prin perioade in care nivelul de energie este minim, iar motivatia de a face chiar si cele mai mici taskuri lipseste cu desavarsire. Totusi, chiar si atunci, unele lucruri nu pot fi amanate sau anulate, asa ca te trezesti in postura de a le face in timp ce te simti nervoasa, trista si anxioasa.

Online vei gasi sute de sfaturi despre cum sa fii productiva. Sa te trezesti la 5 dimineata pentru a avea mai mult timp, sa nu iei pauze decat daca e necesar si asa mai departe. De cele mai multe ori, aceste recomandari iti vor face mai mult rau decat bine. Iata cum sa fii productiva cu adevarat, in 3 pasi simpli:

1. Trece mai intai prin lucrurile pe care deja le-ai facut. Inainte sa incepi sa lucrezi la ceva sau sa faci un task, trece rapid in revista ce ai facut deja. Poate fi lista to do pe care ai dus-o la capat ieri sau mailurile la care deja ai raspuns. De asemenea, poate fi fi folderul tau motivational – fa screenshoturi la absolut toate feedback-urile pozitive pe care le primesti.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta