The Gray Man a aparut pe Netflix

Cel mai asteptat film a verii este disponibil pe Netflix.

comunicat de presa: Când cel mai priceput agent CIA căruia nimeni nu-i cunoaște adevărata identitate descoperă din greșeală secrete întunecate ale Agenției, un fost coleg psihopat pune o recompensă pe capul lui și declanșează o vânătoare internațională, punând asasini din toată lumea pe urmele lui.



Începând de azi îi poți urmări pe Ryan Gosling și Chris Evans cum se joacă de-a șoarecele și pisica în cel mai nou film blockbuster Netflix, creat de Anthony și Joe Russo.

The Gray Man este un fost agent CIA, Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Six. Pescuit dintr-un penitenciar federal și recrutat de fostul supraveghetor, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry a fost cândva un negustor al morții extrem de priceput, apreciat de Agenție. Acum, însă, roata s-a întors și Six a devenit ținta, fiind urmărit în întreaga lume de Lloyd Hansen (Chris Evans), un fost coleg de la CIA, dispus să facă orice pentru a-l elimina. Agenta Dani Miranda (Ana de Armas) este de partea lui, iar el va avea nevoie de toată susținerea posibilă.



Regizat de: Anthony Russo, Joe Russo

Scris de: Joe Russo, Christopher Markus, Stephen McFeely

Bazat pe seria de cărți de: Mark Greaney

Producători: Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Chris Castaldi

Prodcători executivi: Patrick Newall, Christopher Markus, Stephen McFeely, Jake Aust, Angela Russo-Otstot, Geoff Haley, Zack Roth și Palak Patel

Cu: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor, Scott Haze

RYAN GOSLING – THE GRAY MAN / SIERRA SIX



Un asasin antrenat de CIA din programul ultrasecret Sierra se răzvrătește. Sierra Six, alias The Gray Man, este acum vânat de Agenție. El deține ceva de care Agenția are nevoie și anume singurul lucru care îl ține în viață, dar și motivul pentru care i se dorește moartea. Încă din tinerețe, de când a fost scos din închisoare și recrutat de Donald Fitzroy, s-a ocupat de afacerile murdare ale Agenției, adică de crime autorizate de guvern. Operează dincolo de orice frontiere, într-o rețea plină de complici și rivali. Dar, spre deosebire de cei care îl vânează, The Gray Man nu ucide de plăcere sau pentru bani.



| Ryan Gosling: „Abia aștept ca publicul să vadă acest lungmetraj pentru că mi se pare că este genul de film care mi-ar fi plăcut mult în timp ce mă maturizam. E genul de film care m-a făcut să-mi doresc să fac filme. Are o distribuție extraordinară și o atmosferă foarte interesantă. E un film care cuprinde scene absolut spectaculoase, dar care, în același timp, urmărește drumul parcurs de personaje. De asemenea, cred că publicul poate rezona cu el pentru că Six este un erou „analog” într-o lume digitală”.

