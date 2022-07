Jupiter a intrat in retrograd. Avem la dispozitie 4 luni pentru a profita de energia divina a Universului 

Energia retrograda a lui Jupiter dureaza aproximativ 4 luni. Ca rezultat, ne putem astepta la o perioada foarte importanta a vietii noastre - acesta poate fi considerat chiar un capitol de crestere si dezvoltare profunda atat din punct de vedere spiritual, cat si in ceea ce priveste relatiile cu oamenii din jurul nostru.

Jupiter, cea mai mare si maiestuoasa dintre planete, isi incepe dansul inapoi prin Cosmos si aproape ca ne determina sa facem cateva ajustari in viata noastra pentru a ajunge mai aproape de adevara si de ceea ce suntem. Aceasta perioada este una incarcata de munca profunda, de emotii puternice, de stari incredibile si de descoperiri interioare ce ne ajuta sa ne dam seama cine suntem si ce vrem.

Informatii importante despre Jupiter

Jupiter este una dintre cele mai apreciate planete din Univers. Mai este cunoscuta si sub denumiri frumoase precum "marele benefic", "guru", "profesor de viata" sau "punte catre lumea superioara". O sursa uriasa a credintei noastre, obiectivul principal al lui Jupiter este sa ne dea viata pe care noi ne-o dorim si cea care conteaza cu adevarat ajutandu-ne sa ne concentram asupra recunostintei si aprecierii lucrurilor marunte.

Jupiter se manifesta prin urmatoarele teme:

- abundenta, credinta, noroc, faima, avere, crestere intelectuala;

- spiritualitate, intelepciune universala;

- experiente interculturale;

- calatorii;

- mantre si meditatie;

- bogatie.

In timpul lui Jupiter retrograd Universul ne ofera cadou o perioada de transformare interna. Si, fie ca este direct sau retrograd, aceasta planeta este una norocoasa pe care vrem sa o avem de partea noastra.

Datorita orbitei extinse si expansive, Jupiter intra in faza retrograda la fiecare noua luni si are acest mers inapoi prin Univers timp de aproximativ patru luni.

Sfaturile Universului pentru toate zodiile. Ce sa facem cat timp Jupiter se afla in retrograd:

- este important sa privim imaginea de ansamblu a vietii noastre si sa corectam cursul atunci cand este necesar;

- sa reevaluam incotro se indreapta energia noastra de zi cu zi si sa ne dam seama daca noua ne oferim suficienta energie;

- sa examinam sentimentele de lacomie si sa ne eliberam de toate gandurile negative;

- sa incepem sa avem mai multa grija pentru noi insine; nevoile emotionale conteaza enorm in aceasta perioada;

- sa invatam arta recunostintei si sa fim multumiti cu viata pe care o avem in acest moment;

- sa ne intrebam daca ne simtim confortabil cu schimbarile din viata noastra;

- sa ne bucuram de recompensele viitorului;

- sa iesim din zona de confort si sa luptam pentru ceea ce ne dorim;

- sa fim mai atenti la ce simtim si mai putin la ce ne lipseste.

Sfaturile Universului pentru toate zodiile. Ce sa nu facem cat timp Jupiter se afla in retrograd:

- sa nu fugim de responsabilitati si nici de probleme. Este momentul sa acceptam ce traim, sa infruntam dificultatile si sa ne continuam viata;

- sa nu ne asumam mai mult decat putem face fata;

- sa nu ne ascundem dupa deget si nici sa nu punem un perete in fata sentimentelor noastre;

- sa nu fim blocati in trecut si nici sa ne facem prea multe griji cu privire la viitor. Trebuie sa invatam sa traim in momentul prezent pentru ca este singurul care conteaza.

