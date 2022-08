Reprimarea emotiilor: Este posibil sa uiti o trauma pe care ai trait-o?

Parerile sunt impartite cand vine vorba de reprimarea emotiilor. In domeniul psihologiei, exista inca o controversa destul de aprinsa: amintirile reprimate pot sau nu ar trebui recuperate?

In urma unui studiu, clinicienii au avut o tendinta mai mare de a crede ca oamenii reprima amintirile care pot fi recuperate in terapie. Publicul larg, de asemenea, are o credinta in memoria reprimata. In mod clar, este nevoie de mai multe cercetari in ceea ce priveste memoria.

TRAUMA POATE FI UITATA. Majoritatea oamenilor isi amintesc experientele neplacute care li se intampla, dar au capacitatea de a uita adevaratele traume suferite. Oamenii de stiinta studiaza acest lucru si ne ajuta sa intelegem cum este posibil asa ceva.

Cand aceasta uitare devine extrema, adica se ajunge pana la a uita complet episoade din viata, uneori se dezvolta o tulburare disociativa, cum ar fi amnezia disociativa, fuga disociativa, tulburarea de personalitate si tulburarea de identitate disociativa (tulburarea de personalitate multipla). Aceste tulburari si relatia lor cu trauma sunt inca studiate.

foto main pixabay

Vizionare placuta