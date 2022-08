JOHN LEGEND lanseaza piesa 'All She Wanna Do' si anunta lansarea albumului 'Legend'

John Legend prezinta publicului single-ul "All She Wanna Do", in colaborare cu Saweetie si ofera publicului informatii despre cel de-al optulea material discografic, care va aparea pe 9 septembrie 2022.

comunicat de presa: John Legend incepe etapa a doua a aclamatului sau show din Las Vegas Residency - Love in Las Vegas



Produs executiv de Legend și prolificul producător-compozitor, Ryan Tedder (Beyoncé, Adele), viitorul proiect este un album dublu vibrant, plin de un spirit de senzualitate și bucurie, incarcat de vulnerabilitatea deplină a durerii, laudelor și vindecării. LEGEND este disponibil pentru precomandă. Lista completă de melodii pentru LEGEND este mai jos.



LEGENDA marchează prima dată când muzicianul a îmbrățișat oficial semnificația iconică a numelui său de-a lungul carierei sale ilustre. „Până în acest moment, nu am folosit niciodată un aspect al numelui meu ca titlu al unui album”, explică Legend. „Trebuia să câștig asta, să fiu la înălțimea asta, oferind spectacol și muzică. Și eu spun că sunt mândru de cine sunt, sunt încrezător în munca pe care am făcut-o”.



Odată cu anunțul, Legend a lansat cel mai recent single intitulat „All She Wanna Do”, cu Saweetie. Piesa a fost co-scrisă și produsă de Ryan Tedder, Monsters and Strangerz, Zach Sketon, Andrew DeRoberts și Halatrax.



Legend a împărtășit anterior primele două single-uri de pe album, inclusiv „Honey”, „o piesă R&B sensuală, cu Muni Long (Billboard) și „Dope”, o „piesă de vară”, cu rapperul JID.



În plus, Legend a început cea de-a doua etapă a rezidenței sale aclamate de critici, „Love in Las Vegas”. Rezidențiatul se va desfășura în perioada 5 august - 20 octombrie și 14 octombrie - 29 octombrie. Billboard s-a bucurat anterior despre spectacol, spunând: „…Legend a ținut toată sala în mâinile sale, în timp ce spectatorii dansau, țipau și își făceau drum printr-un set generos care cuprinde catalogul de opt albume de hituri și favorite ale fanilor.”



Lista de melodii "Legend":



ACT I

1 Rounds ft. Rick Ross

2 Waterslide

3 Dope ft JID

4 Strawberry Blush

5 Guy Like Me

6 All She Wanna Do

7 Splash ft Jhene Aiko, Ty Dolla $ign

8 You

9 Fate ft Amber Mark

10 Love ft Jazmine Sullivan

11 One Last Dance

12 All She Wanna Do ft. Saweetie



ACT 2

1 Memories

2 Nervous

3 Wonder Woman

4 Honey ft. Muni Long

5 I Want You to Know

6 Speak in Tongues ft Jada Kingdom

7 The Other Ones ft Rapsody

8 Stardust

9 Pieces

10 Good ft Ledisi

11 I Don't Love U Like I Used To

12 Home



Artistul multiplatină John Legend a câștigat douăsprezece premii Grammy, un premiu Oscar, un premiu Globul de Aur, un premiu Tony și un premiu Emmy, făcând din Legend primul bărbat afro-american care a câștigat un EGOT. Legend a lansat șapte albume de-a lungul carierei sale, inclusiv, Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), A Legendary Christmas. Deluxe (2019) și, cel mai recent, Bigger Love (2020).

Recent, Legend și-a lansat reședința din Las Vegas, apreciată de critici, intitulată „Love In Las Vegas”, care a început pe 22 aprilie 2022, la Zappos Theatre din Planet Hollywood Resort & Casino. Legend a jucat în „Jesus Christ Superstar Live in Concert” de la NBC în 2018, câștigând un Emmy pentru cea mai remarcabilă varietate specială și a fost nominalizat pentru cel mai bun actor principal (serial limitat). Legend s-a alăturat emisiunii nominalizate la Emmy, The Voice, pentru sezonul 16 (2019) și, cel mai recent, a încheiat sezonul 21 ca antrenor.



În calitate de filantrop, Legend a inițiat campania #FREEAMERICA în 2015 și, cel mai recent, a fondat inițiativa, HUMANLEVEL, care declanșează schimbări sistematice și construiește echitatea rasială în orașele și comunitățile americane.

