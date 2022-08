7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (22-28 august)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Ceea ce traiesc astazi este ceea ce conteaza cu adevarat. Ce s-a intamplat nu ma mai intereseaza si ce urmeaza sa se intample nu ma mai sperie.

Mantră pentru ziua de marti:

Sunt fericita. Ma bucur de fiecare clipa in care simt bucurie in inima mea. Ii sunt recunoscatoare Universului pentru fiecare moment in care simt liniste in sufletul meu.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Ma eliberez de tot ce nu pot controla, las gandurile negative in trecut si ma bucur de viata cu tot sufletul meu. Traiesc pentru aici si acum.

Mantră pentru ziua de joi:

Ziua de astazi este una speciala; este un cadou de la Univers si ma bucur de ea cu toata inima mea. Clipa de clipa incerc sa imi fac sufletul fericit.

Mantră pentru ziua de vineri:

Ma vindec de trecut astfel incat sa readuc linistea in prezent si sa ii permit sufletului meu sa redescopere fericirea adevarata.

Mantră pentru ziua de sambata:

Ii sunt recunoscatoare Universului pentru inca o zi traita pe aceasta planeta. Promit sa o petrec cum stiu eu mai bine si sa ma bucur de ea cu toata inima.

Mantră pentru ziua de duminica:

In inima mea nu exista loc pentru durere, tristete, negativitate, ura sau dispret. In inima mea cladesc numai sentimente frumoase de iubire, bucurie, fericire, liniste si recunostinta.

