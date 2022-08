Supa rece cu avocado si zucchini – un pranz racoritor de vara, cu putine calorii

Zece minute. Atat dureaza sa obtii o cina sanatoasa si plina de nutrienti!

Cand nu stii ce sa mai mananci pe timp de vara, supa crema de avocado si zucchini iti salveaza pranzul sau cina. Aceasta este satioasa si usoara in acelasi timp, are un gust fresh, o cantitate mare de fibre si de vitamine. In plus, se prepara la rece, astfel ca nu vei fi nevoita nici macar sa aprinzi cuptorul.

Iata cum sa prepari si tu supa crema de avocado si zucchini! Vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente:

doua tije de praz

2 zucchini medii

un avocado

un castravete mediu

o lingura de ulei de masline

170 ml lapte de cocos

