Nu esti sigura daca ar trebui sa te desparti de el? Aceste 5 intrebari recomandate de specialisti te ajuta sa te decizi

Sa raman sau sa plec? Multe dintre noi ne-am confruntat cu aceasta intrebare la un moment dat, in viata sentimentala. Fie ca ai de-a face cu o relatie toxica, cu distantare fizica sau emotionala, infidelitate sau valori diferite, daca iei in calcul despartirea inseamna ca ceva nu functioneaza in relatia voastra.

Sa ai indoieli cu privire la despartire este un lucru absolut normal. Pana la urma, ai investit timp, energie si sentimente in relatia voastra. Chiar daca nu merge asa cum ti-ai dori, poate ca iti este teama sa iei totul de la capat. Prin urmare, cum stii cand este momentul sa pleci, in cele din urma? Psihoterapeutii si expertii in relatii au dezvaluit pentru self.com care sunt acele intrebari care te vor ajuta sa decizi. 1. Este aceasta relatie abuziva fizic sau emotional? Relatiile in care exista abuz fizic sau psiholoigc necesita o evaluare imediata pentru a decide daca este momentul sa pleci. Numai in Statele Unite, in fiecare minut aproape 20 de persoane sunt abuzate fizic de partenerul de viata. Potrivit psihologului Leonore Walker, numeroase victime nu realizeaza ca viata lor este in pericol din cauza a ceea ce ea numeste „ciclul violentei”. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro foto main pixabay Vizionare placuta Kudika

25 August 2022 Echipa Kudika