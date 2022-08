5 Reguli pentru a atrage Universul de partea ta. El te va feri de tot ce este rau si-ti va face sufletul fericit

Invata sa fii prezenta in viata ta, sa te eliberezi de tot trecutul, sa nu te invinovatesti pentru ceea ce ti s-a intamplat ieri si sa nu mai incerci sa fii perfecta. Atrage Universul de partea ta pentru a te bucura de energiile lui vindecatoare.

Cum atragi Universul de partea ta? Urmand aceste reguli importante:

1. Traieste pentru ziua de acum. Indiferent de ceea ce se intampla, concentreaza-te pe clipa prezenta. Nu iti impovara sufletul cu bataiile celor doua eternitati care nu conteaza - ziua de ieri si ziua de maine - pentru ca viata va deveni coplesitor de complicata. Momentul de aici este singurul care ar trebui sa te intereseze.

2. Accepta faptul ca uneori nu vei fi fericita. Viata nu este intotdeauna roz - este cu suisuri si coborasuri, iar noi trebuie sa ii acceptam atat fetele frumoase, cat si pe cele dureroase. Ai rabdare si mergi mai departe, momentele grele iti vor fi de ajutor pentru ca ele te contureaza si te ajuta sa devii mai puternica.

3. Accepta-ti trecutul. Uneori, cele mai greu lectii de invatat sunt cele de care sufletul tau are cea mai mare nevoie. Trecutul tau nu a fost niciodata o greseala daca ai invatat din el. Asa ca ia toate experientele si lectiile incredibile si pune-le intr-o cutie a multumirii. Si tine minte asta: nu poti fi cu adevarat fericita daca nu stii ce inseamna durerea. Nu poti simti ca ai iesit victorioasa daca nu stii ce inseamna sa esuezi. Si nu te poti simti completa daca nu stii cum este sa ai inima facuta tandari.

4. Cand intuitia te roaga sa o asculti, ascult-o! Vor exista momente in viata ta cand toate instinctele tale vor fi in alerta si iti vor spune sa faci ceva. Cand se intampla acest lucru, stai in liniste si asculta-ti intuitia - pentru ca aceasta este legata la Univers. Ignora ceea ce iti spun altii si mergi dupa cum iti dicteaza sufletul.

foto main: AlenaMorgana, Shutterstock

5. Concentreaza-te pe ceea ce vrei sa fii. Nu te pierde in regulile societatii. Nu privi in stanga si in dreapta pentru a vedea cum isi traiesc altii viata. Tu esti tu - si nimeni nu mai poate fi ca tine. Creeaza-ti propria viata, defineste-ti drumul si fii inspiratie pentru cei din jur. Incepe sa iti pui intrebarile potrivite si concentreaza-te pe ceea ce vrei sa fii cu adevarat.

Intrebarile la care trebuie sa iti raspunzi sunt:

- Cine sunt eu?

- De ce am nevoie in viata?

- Ce pot oferi acestei lumi?

- Care este urmatorul pas pe care il pot face acum?

