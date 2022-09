5 semne tulburatoare ale relatiei toxice pe care nu ar trebui sa le ignori niciodata

Starea precara de sanatate si faptul ca mergi pe coji de oua ca sa nu iti deranjezi partenerul sunt doua semne ale relatiei toxice.

Semnele unei relatii toxice pot fi greu de depistat, mai ales cand sesizezi ca tot mai multe cupluri parca traiesc aceeasi poveste ca a ta. Ar putea fi ceva normal, nu?! Daca ce simti si traiesti tu in relatie, simt si traiesc si alte cateva prietene sau femei cunoscute, inseamna ca asta este noul tipar de relatie normala. Gresit. Relatia toxica nu este noua relatie normala, ci o relatie care face rau si care te deterioreaza treptat. Iti rapeste frumusetea, fericirea, libertatea, pofta de a trai si de a visa. Iti indeparteaza pana si prietenii si familia.

Despre relatii toxice am mai scris, dar acum este despre alte 5 semne ale relatiei toxice de care s-ar putea sa nu iti dai seama, dar care iti fac foarte mult rau:

Mergi pe coji de oua

“Am un pacient care are foarte mare incredere in el si in oameni – spune cu voce tare ce gandeste si ce isi doreste, este sigur de actiunile sale si se simte bine in pielea sa. In schimb, cand este acasa, se simte nesigur si amenintat. In prezenta sotiei sale, el este tacut, stiind ca daca spune sau face ceva ce nu-i place, ea va tipa la el. Nu misca nimic in casa fara indrumarea ei, pentru ca este ingrijorat ca ar putea face un lucru gresit. Petrece mai mult timp in garaj stiind ca, daca nu este vazut, este in afara oricarui pericol”, povesteste Mitzi Bockmann, life and love coach.

