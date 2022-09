Cum iti dai seama daca esti fericita cu adevarat? Testul simplu pe care orice persoana ar trebui sa il faca

Viata este despre cum vrei tu sa fie, asa ca nu rata sansa de a imbunatati felul in care te simti.

Testul fericirii adevarate te poate ajuta sa evaluezi viata ta precum un adevarat psiholog si sa iti dai seama daca ar trebui sa faci schimbari, daca esti conectata la destinul tau si daca esti pe drumul pe care trebuie sa mergi. Acest test te va ajuta sa identifici si zonele care iti aduc cel mai mult stres si dificultati.

Daca nu esti fericita, poti face schimbari pozitive in viata ta astfel incat sa iti schimbi si mentalitatea. In ciuda tuturor dificultatilor pe care trebuie sa le induri, nu trebuie niciodata sa uiti ca puterea este la tine - tu detii controlul suprem. Viata este despre cum vrei tu sa fie, asa ca nu rata sansa de a imbunatati felul in care te simti.

Testul fericirii: Cum iti dai seama daca esti sau nu fericita?

Poti face un control al fericirii punandu-ti cateva intrebari. Aceste intrebari se concentreaza pe partile esentiale ale vietii tale care au un impact puternic asupra sanatatii mentale. Pe masura ce iti pui aceste intrebari gandeste-te la modalitati in care poti face modificari daca raspunzi cu "Nu" la ele.

Intrebarea numarul 1: Te concentrezi pe lucrurile care fac viata frumoasa si iti aduc zambete?

Gandeste-te pe ce ai vrea sa faci daca ai mai avea putin timp de trait. Gandeste-te la oamenii cu care ai vrea sa iti petreci timpul si unde ai vrea sa mergi. Focuseaza-te pe ceea ce conteaza cu adevarat pentru tine.

Daca nu traiesti viata concentrandu-te pe ceea ce te face fericita, iti va fi greu sa te bucuri de tot ce traiesti.

Intrebarea numarul 2: Traiesti in prezent?

Te concentrezi pe ceea ce se intampla in jurul tau in fiecare moment? Nu iti pierde timpul facand lucruri fara sens deoarece nu vei mai recupera niciodata acel timp.

Intrebarea numarul 3: Iti este teama de esecuri?

Esecurile reprezinta adevarate lectii de viata daca vrei sa le accepti in viata ta. Concentreaza-te pe depasirea lor si nu le mai permite sa iti stea in drum. Foloseste gandurile si emotiile pentru a face un pas in fata, a invata din ele si a iti continua viata mai puternica, mai sigura pe tine si mai dornica sa iti implinesti visurile.

Intrebarea numarul 4: Permiti vietii sa treaca pe langa tine?

Pe masura ce traiesti anumite lucruri, gandeste-te la modul in care le gestionezi. Accepti intamplarile aparute in viata ta pentru ca nu poti face nimic pentru a le schimba sau intri in panica si incerci sa rezisti schimbarii?

Daca accepti ceea ce traiesti si ii permiti vietii sa se desfasoare, probabil ca esti mai fericita. Daca rezisti schimbarii si te plangi de drumul tau in viata, atunci va trebui sa iti schimbi mentalitatea. Aminteste-ti ca schimbarea face parte din viata.

Intrebarea numarul 5: Esti inconjurata de pace si de multumire?

Cu cine iti petreci timpul? Ce faci zi de zi? Unde iti petreci timpul? Faci lucruri care iti plac? Simti liniste in sufletul tau? Simti iubire in inima ta?

Modul in care iti petreci timpul iti afecteaza sanatatea mintala, asa ca asigura-te ca faci ceea ce este bine pentru tine.

Intrebarea numarul 6: Iti asumi responsabilitatea pentru viata ta?

Daca iti asumi responsabilitatea pentru viata ta, te vei simti implinita si fericita. Tu esti cea care detine fraiele, tu iei deciziile, asa ca tu accepti situatia in care te afli. Viata ta este responsabilitatea ta. Daca dai vina pe altii pentru ceea ce traiesti, atunci probabil ca esti nefericita.

Intrebarea numarul 7: Lupti pentru obiectivele si visurile tale? Iti urmaresti pasiunile?

Lucrezi activ la visurile tale? Daca da, atunci probabil ca simti fericire in inima ta. Nu-ti face griji pentru ce spun sau fac alti oameni... si nici pentru ce isi doresc ei pentru tine. Aminteste-ti ca aceasta este viata ta si tu faci ceea ce te face fericita.

Intrebarea numarul 8: Iubesti viata pe care o ai?

Esti recunoscatoare pentru tot ce ai trait pana acum? Te bucuri de aceasta calatorie (cu bune si cu rele)? Traieste cu intentie, urmeaza-ti intuitia si fa lucruri pentru a trai viata pe care tu vrei sa o traiesti.

foto main luboffke, Shutterstock

