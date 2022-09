Invata sa te legi de gandurile potrivite astfel incat acestea sa fie cele care te calauzesc pe drumul vietii.

Pacea nu inseamna sa fii intr-un loc in care nu exista zgomot, nefericire, necazuri, durere sau alte realitati grele... pace inseamna sa fii in mijlocul tuturor acestor lucruri si sa ramai calma si puternica.

Ti-ai pierdut motivatia si speranta? 5 Lucruri pe care Universul vrea sa le stii in momentele cu adevarat grele:

1. Sa nu presupui niciodata ca esti blocata cu felul in care lucrurile sunt acum. Viata se schimba in fiecare secunda... si tu te poti schimba odata cu ea.

Daca nu iti permiti sa accepti ce s-a intamplat si sa mergi mai departe cu viata ta, iti vei privi viitorul prin aceeasi lentila dureroasa si nimeni si nimic nu iti va putea schimba viata. Vei continua sa retraiesti un capitol din trecut ce nici macar nu mai exista aici si acum.

2. Aceasta este viata. Accepta ce se intampla, invata-ti lectia si mergi mai departe.

Nu conteaza ce s-a intamplat. Ce conteaza cu adevarat este ceea ce faci de acum inainte. Singurul lucru care poate schimba ceva esti chiar tu. Da drumul la trecut pentru a te putea concentra pe urmatorul pas al vietii tale.

3. Foloseste durerea din sufletul tau si frustrarile din inima ta pentru a te motiva mai degraba decat pentru a te enerva

Nu uita ca tu detii controlul asupra modului in care privesti viata. In loc sa te enervezi, gaseste lectia de care ai nevoie. In loc sa te ingrijorezi, ia masuri pentru a depasi situatia in care te afli. In loc sa simti indoiala in sufletul tau, ai incredere. Raspunsul tau este intotdedauna mai puternic decat circumstantele in care te afli - sa nu uiti niciodata asta.

4. Cea mai eficienta modalitate de a indeparta de ceea ce nu iti doresti este sa te indrepti catre ceea ce iti doresti.

Putin cate putin. Cheia este sa construiesti mici ritualuri zilnice si sa intelegi ca ceea ce faci zi de zi, in pasi micuti, schimba totul in timp. Eforturile mici, repetate, cu rabdare te vor duce acolo unde iti doresti.

5. Eforturile nu sunt niciodata irosite... nici macar atunci cand rezultatele nu sunt cum ti-ai dori tu sa fie.

Nici vorba! Eforturile pe care le depui zi de zi, clipa de clipa, sunt cele care te fac mai puternica. Ele te ajuta sa cresti, sa te dezvolti, sa devii cea mai buna versiune a ta. Asa ca atunci cand viata devine grea, ai rabdare si continua-ti drumul. Doar pentru ca te lupti acum nu inseamna ca esuezi. Orice mare succes necesita o lupta pe care trebuie sa o duci pentru a ajunge acolo unde vrei sa fii.

