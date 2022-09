Ce inseamna 'productivitate toxica' si cum o elimini inainte de a te epuiza

Obsesia de a fi productiva 24/7 este din ce in ce mai des intalnita. Cel mai probabil, si tu o resimti.

Ni se spune in mod constant sa fim productive in fiecare clipa. Articolele din online ne invata cum sa fim productive in timp ce stam pe canapea, in pauza de masa, inainte de culcare sau in timpul plimbarii prin parc.

De ce doar sa alergi in natura cand poti asculta si un podcast in acelasi timp? De ce ai privi un serial fara a face si stretching sau sport in paralel? Aceste abordari duc, in timp, la productivitatea toxica despre care vorbim.

Ce este productivitatea toxica?

Conceptul de productivitate toxica se refera la o atitudine axata pe actiune constanta. Daca nu faci pauze de masa sau de mers la toaleta pentru a te asigura ca lucrezi la capacitate maxima, te incadrezi in acest spectru. Iar daca cei din jur deja iti spun ca le este dor de tine si iti reproseaza ca nu te-au mai vazut de multa vreme, poti fi sigura ca experimentezi un nivel de productivitate nociva.

foto main pixabay

