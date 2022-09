Imagine Dragons sărbătorește a zecea a aniversare a albumului de debut 'Night Visions'

Imagine Dragons sărbătorește a zecea aniversare a albumului de debut „Night Visions”, in acelasi timp cu lansarea proiectului "Night Visions (Expanded Edition)".

comunicat de presa: Noul material include nouă piese suplimentare de studio și două melodii nelansate anterior înregistrate simultan, intitulate „Love of Mine” și „Bubble”. Ediția extinsă va fi disponibilă pe toate platformele de streaming și în formate fizice - 2-LP, 2-CD sau 2-casete.



Ediția Super Deluxe constă din 4 CD-uri + 1 DVD (album original, piese bonus, Night Visions Live, Remixuri și The Making of Night Visions pe DVD) și multe altele.

Night Visions, de șapte ori platină, a sosit pentru prima dată pe 4 septembrie 2012, deschizând calea unui nou viitor îndrăzneț pentru muzica rock. A ajuns pe locul 2 în Billboard Top 200 și a produs unele dintre cele mai de impact, inimitabile și inevitabil imnuri din ultimul deceniu. A eclipsat impresionant peste 20 de milioane în consumul global, în timp ce hitul de Hot 100 Top 3, certificat cu discul de diamant, „Radioactive” (14x-platină) a obținut un premiu GRAMMY® la categoria „Cea mai bună performanță rock” din două nominalizări, inclusiv „Piesa anului”. Melodia a ocupat, de asemenea, un loc în Billboard Top 200 timp de 408 săptămâni.

Certificat de platină sau multiplatină în 15 țări, Night Visions cuprinde „Demons” „Radioactive”, certificate cu diamant (10x-platină), „It’s Time” (6x-platină), „On Top Of The World” (4x-platină), „Bleeding Out” (platină), „Amsterdam” (platină) și „Hear Me” (aur).

Experimentați configurația supremă a Night Visions în această toamnă.

Tracklist:



CD1

Radioactive

Tiptoe

It's Time

Demons

On Top Of The World

Amsterdam

Hear Me

Every Night

Bleeding Out

Underdog

Nothing Left To Say / Rocks



CD2

Cha-Ching (Till We Grow Older)

Working Man

My Fault

Round And Round

The River

America

Selene

Fallen

Cover Up

Love of Mine (Demo)

Bubble (Demo)

Vizionare placuta